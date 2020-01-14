竹簍蔬菜大戰／西螺不收倒北農 北農最快年後也要禁

全台最大的西螺果菜批發市場從今年1月1日起不收裝菜的竹簍，農民若用傳統竹簍承裝入場拍賣，每個將收15元處理費。西螺不收後，大批農民把用竹簍盛裝的次級蔬菜轉送往北農拍賣，變成北農竹簍爆滿為患，頭痛不已，正研擬修管理辦法，最快年後跟進不收。

北農總經理翁震炘表示，北農才為處理雨傷的殘菜廢棄物傷透腦筋，這個月又開始處理西螺來的大量竹簍，決定跟進禁收竹簍；若仍送到北農，每個也要付處理費，金額未定。

翁震炘表示，不少農民至今還在用「阿嬤級」的竹簍盛裝蔬菜，到批發市場才剝高麗菜外葉。外葉與竹簍對批發市場都是廢棄物，處理起來很頭痛。

他說，現在還有為數不少的農民用竹簍裝菜，以高麗菜為例，平地高麗菜大多已採用紙箱，會用竹簍盛裝的大多都是來自高山的高麗菜。因採收時山上有露水，用紙箱容易溼、悶，經過長途運輸到台北，菜容易壞。但他到日本去參訪果菜批發市場，高麗菜也是用紙箱裝，打開菜就能直接上架銷售。

翁震炘說，今年冬天天氣偏暖熱，部分山上農民多種了一批高麗菜，但這批菜個頭小又醜，送到拍賣市場也賣不到好價錢，變成大量的次級菜和竹簍都倒往北農。

西螺果菜市場管理科姜姓經理就表示，蔬菜量多的時候平均一天有50卡車，每車300至400件，等於有幾千個竹簍。竹簍屬於一次性垃圾，雲林沒有焚化爐，早年多偷偷焚燒，現在環保意識抬頭，焚燒的空汙會被民眾檢舉，不能燒、無法回收，成為果菜市場的困擾。