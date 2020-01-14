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北捷地圖看得人頭昏 學者說問題還有這個

2020-01-14 11:08聯合報 記者何定照／台北即時報導

台北捷運站內指引站外地圖引發民眾「看不懂」怨言，學者表示，地圖方向還是統一方向以北往上為佳，對民眾最重要的則是要有完整的指標系統，清楚指引出口站、區位、重要景點等，出站前再放站外街區圖就好。

政治大學地政學系教授孫振義表示，國際普遍有兩套地圖指引系統，一種是傳統的指南針北邊往上，一種是以看地圖者所在位置做相對方向指引。對空間概念清楚的人來說，會習慣用北上南下的通用地圖；不熟悉空間位置、沒法理解往左右到底是東南西北哪個方向的人，則喜歡用相對方向指引，如Google地圖App可設定目的，使用者順著顯示箭頭往前走就可。

孫振義說，北捷在站內用相對方向指引站外地圖，國外遊客最困擾，因為他們往往手邊已有傳統北上南下的旅遊地圖，到了捷運卻發現指引地圖不相符；習慣傳統地圖的一般乘客，也會覺得沒法理解。至於喜歡用相對方向指引的乘客，恐怕也很難看懂捷運相對地圖，因為它指引的是站外而非所在區塊，難以直接連結。

孫振義建議，北捷應該以乘客經驗出發，將地圖統一北邊朝上，最重要是要有詳盡的指標系統，指出出口、重要區位、景點等，出站前再放指引相對位置的街區圖，這樣才能適合看地圖習慣不同的各類乘客。

台灣大學地理環境資源學系教授賴進貴表示，固定指向北方的地圖很重要，不過許多人也習慣以立足方向來判斷自己位置，北捷如何因應兩者需求還待討論。但北捷地圖除了方向指示問題，還缺少比例尺，也很不利乘客。

賴進貴說，一般高中就學過標準地圖應有比例尺，讓人可以換算大約多少距離，比如若是一比一萬，表示地圖上的距離為1公分時，實際距離為100公尺。但北捷20年來都沒加比例尺，讓乘客無法得知出站後到某目的大概要多少距離，不符國際標準。

賴進貴說，像韓國地鐵的地圖還更方便，直接在地圖路線分段標明距離幾公尺，讓國內外乘客一看即知大約要走多久，非常貼心方便。

台北捷運站內都用相對方向地圖，許多乘客反映看不懂。圖為南京復興站地下一層樓地圖，...
台北捷運站內都用相對方向地圖，許多乘客反映看不懂。圖為南京復興站地下一層樓地圖，位置是南上北下。記者何定照／攝影
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台北捷運站內都用相對方向地圖，許多乘客反映看不懂。圖為南京復興站地下三層樓地圖，...
台北捷運站內都用相對方向地圖，許多乘客反映看不懂。圖為南京復興站地下三層樓地圖，位置是北上南下。記者何定照／攝影
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