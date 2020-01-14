武陵農場櫻花季2月8日開跑 首設即時影像可觀察花況

武陵農場櫻花季將至，今年花季於2月8日登場至2月29日，共22天。今年首度設置即時影像，民眾可以24小時觀察茶莊和露營區花況跟氣候。明天起從台北和宜蘭出發的客運開放售票。

今年是武陵農場推動公共運輸賞櫻的第九年。武陵農場說，花季每天總量控制在6000人，1800人給住宿民眾，團客預約1000人，搭乘公共運輸的3200人。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

至於訂房狀況，武陵農場說，目前住宿幾乎訂滿，露營區全滿。所以建議想要一日遊的民眾利用周一到周四到訪，賞花品質較好。

交通部公路總局說，櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包含台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制、台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車。

至於公共運輸接駁，公總說今年規畫國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等六路線。每日提供車票數量有上限。

公總說，台北及宜蘭地區至武陵農場採預售方式，由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，明天起開放預售。梨山至武陵農場則一律採現場預售，由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購六張。