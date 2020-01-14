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痛啊！ 結石滾進輸尿管 過年前先去除石患

2020-01-14 10:17聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

農曆過年將至，羅東博愛醫院發現，有患者有腎結石，若未阻塞到輸尿管，不會疼痛，一旦卡在輸尿管，痛到不行，人受苦，也壞了過年興致，醫師建議，過年前趕快處理。

宜蘭一名52歲婦人一大早左下腰劇痛，排尿疼痛，被緊急送醫，羅東博愛醫院診斷發現，她體內有0.6公分的結石，卡在上段輸尿管，導致左腎水腫，經安排體外震波碎石術，術後碎石隨尿液排出，解決疼痛問題。

不過，手術前檢查時，婦人右側同時也發現有1公分腎結石，因深怕哪天再次劇痛難耐，婦人在與醫師討論過後，決定在過年前，改以軟式輸尿管鏡手術方式取出右側腎結石，避免年節突然疼痛、破壞過節的興致。

羅東博愛醫院泌尿外科主任張世琦與醫師林弋筑，透過電子式軟式輸尿管鏡與高功率雷射，順利為婦人取出結石。

張世琦指出，人體內若出現腎結石，在未阻塞到輸尿管時，不會產生疼痛，因此不易發現，但一旦發生阻塞，將造成劇痛，猶如一顆不定時炸彈，建議及早處理。

張世琦說明，腎結石因為數量、大小與硬度有別，加上病人可適應的手術方式不同，因此取石計畫必須量身打造，依病人的狀況選擇軟式輸尿管鏡、體外震波碎石術或經皮穿腎碎石。

張世琦指出，其中經皮穿腎碎石因為有傷口，會有較多術後出血與感染的風險，體外震波碎石術雖然無傷口，但有時碎石的效率比較不好控制，電子式軟式輸尿管鏡的手術方式，因效率較佳、疼痛度低、無傷口(從尿道進入)、出血量低、恢復快，已成為目前醫師取腎結石的利器，再搭配最新的高功率雷射，手術時間平均可縮短一半或三分之的時間，同時降低出血風險，深受醫師與病人青睞。

張世琦指出，尿路結石泛指在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等處產生結石，疼痛的部位可能從後腰側、前腰側、下腹部，一路延伸至鼠蹊處與生殖器部位等處，除了疼痛的徵兆外，若是發現有血尿，或是在健檢時，發現未引發疼痛的結石，都建議求助泌尿科醫師接受積極治療。

張世琦建議，民眾養成多喝水、避免重口味飲食與飲料的生活習慣，以降低結石的發生率。

羅東博愛醫院指出，電子式軟式輸尿管鏡因效率佳、疼痛低、無傷口、出血低、恢復快，已...
羅東博愛醫院指出，電子式軟式輸尿管鏡因效率佳、疼痛低、無傷口、出血低、恢復快，已成為目前醫師取腎結石的利器。圖／羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院指出，尿路結石疼痛部位可從後腰側、前腰側、下腹部，一路延伸至鼠蹊處與...
羅東博愛醫院指出，尿路結石疼痛部位可從後腰側、前腰側、下腹部，一路延伸至鼠蹊處與生殖器部位等處，處趕快處理。圖為示意圖／羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院指出，腎結石因為數量、大小與硬度有別，加上病人可適應的手術方式不同，...
羅東博愛醫院指出，腎結石因為數量、大小與硬度有別，加上病人可適應的手術方式不同，因此取石計畫必須量身打造。圖／羅東博愛醫院提供
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