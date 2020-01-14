用克流感無用還咳血 醫：可能已併發肺炎

一名39歲婦人因感冒到診所看診，服用克流感卻不見效，甚至嚴重喘咳，還紅色濃痰，經轉往醫院檢查，發現血氧濃度剩90%、肺部浸潤狀況嚴重，原來她已因流感併發肺炎，須住院治療。

亞洲大學附屬醫院家醫科醫師陳建志指出，這名婦人完整服用克流感療程後，症狀並無改善，兩天後更出現喘不過氣、咳血痰的症狀，病程進展相當快速。

他說，流感併發重症的患者常見於65歲以上長者及孩童，像這婦人年紀的患者較少見。由於流感病程相當快速，初期會出現發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、腹瀉等症狀，建議先至診所就醫，一旦出現如呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸悶、意識改變或低血壓等危險徵兆，應盡速轉診至醫院，以掌握治療黃金時間。

陳建志介紹，會咳血痰是因為患者肺浸潤，導致呼吸急促、心跳血壓不穩，加上肺部遭感染時，會使小血管通透性增加，發生破裂而引發咳血，才會出現粉紅色如泡沫狀的血痰症狀。通常這類患者經住院一周，透過抗病毒藥物及支持性治療後，都能康復返家，同時也會建議患者施打肺炎鏈球菌疫苗，以提升免疫系統保護力。