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用克流感無用還咳血 醫：可能已併發肺炎

2020-01-14 10:13聯合報 記者黃寅／即時報導

一名39歲婦人因感冒到診所看診，服用克流感卻不見效，甚至嚴重喘咳，還紅色濃痰，經轉往醫院檢查，發現血氧濃度剩90%、肺部浸潤狀況嚴重，原來她已因流感併發肺炎，須住院治療。

亞洲大學附屬醫院家醫科醫師陳建志指出，這名婦人完整服用克流感療程後，症狀並無改善，兩天後更出現喘不過氣、咳血痰的症狀，病程進展相當快速。

他說，流感併發重症的患者常見於65歲以上長者及孩童，像這婦人年紀的患者較少見。由於流感病程相當快速，初期會出現發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、腹瀉等症狀，建議先至診所就醫，一旦出現如呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸悶、意識改變或低血壓等危險徵兆，應盡速轉診至醫院，以掌握治療黃金時間。

陳建志介紹，會咳血痰是因為患者肺浸潤，導致呼吸急促、心跳血壓不穩，加上肺部遭感染時，會使小血管通透性增加，發生破裂而引發咳血，才會出現粉紅色如泡沫狀的血痰症狀。通常這類患者經住院一周，透過抗病毒藥物及支持性治療後，都能康復返家，同時也會建議患者施打肺炎鏈球菌疫苗，以提升免疫系統保護力。

他提醒，65歲以上長者、幼兒、慢性病人及在醫療場所工作的人，為罹患流感的高危險群，務必接種流感疫苗，雖然接種疫苗並不代表與流感絕緣，但若不幸罹患流感，也能降低症狀嚴重程度，此外，評估自身風險有接種需求之民眾，也可以自費接種流感疫苗，以預防感染。

亞洲大學附屬醫院家醫科醫師陳建志指出，流感一旦出現如呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰...
亞洲大學附屬醫院家醫科醫師陳建志指出，流感一旦出現如呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸悶、意識改變或低血壓等危險徵兆，應盡速轉診至醫院。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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流感疫苗肺炎

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