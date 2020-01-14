北捷指引站外地圖方向變變變 民怨歪頭看越看越迷糊

台北捷運各樓層都可見站外地圖，由於都依所在位置顯示站外街道相對方向，指南針指北的方向都不同，常可見國內外乘客順著指南針方向歪頭端詳。民眾抱怨，人在地下樓根本無法看到站外街道，歪著頭看相對方向地圖半天越看越迷糊，徒增困擾。

中研院一位研究員說，全球一般地圖的指南針方位都是北朝上，旅客依循起來很方便。唯獨北捷旅客出了車廂，從月台開始就會看到這種相對方向地圖，好不容易花了10分鐘看出方向，上到另一樓層看到的地圖方向又變化，彼此毫無連結，指南針方位變來變去，轉得人頭昏眼花。

這位研究員表示，他曾寫信到台北市市政信箱反映，北捷回信解釋是用直覺式地圖，依照乘客面對位置所在顯示方向，便利民眾。但他認為，直覺式地圖應是在地面上使用，人才能對照實際街景，「不該把地面用的方式拿到站內」。像倫敦、紐約就是在人行道才使用這種直覺式地圖，依人所在位置標示景點，如此連標示指南針都不用。

居台英國人派翠克（譯名）說，他遊遍許多國家，地圖都是北朝上，只有台灣捷運是用這種相對地圖，往往讓他歪著頭看了10分鐘仍不明所以。台灣朋友告訴他，這是因台灣人比較習慣用Google地圖App式的智慧導航，但他覺得這類App都是在地面使用，同理也沒必要在看不見地面的站內用相對地圖，他身邊的旅台外國朋友也都有同感。

黃姓工程師表示，他若去沒去過的地點，都會先查好地圖。由於一般地圖都是北朝上，和捷運站內地圖的方向兜不起來，讓他總得比對再三。

他舉例，若要去南京復興站附近的宜家家居，該站地下三層地圖方向是「北上南下」，宜家位置在車站右上方一點；但到了地下一層樓，地圖是「南上北下」，宜家變成在左下方一點。如此指引變來變去，對他走出站外到底要往哪走，並無益處。