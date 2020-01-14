吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸冷氣團減弱，白天氣溫略升，天氣稍好轉，不過迎風面雲量多、可能有局部短暫雨，好天氣到周五另有一波冷空氣南下，北台灣轉濕冷，其他地區受影響小。

吳德榮說，昨天上午北台灣有許多雷雨胞發展，其中有些伴隨雷擊及冰雹，在台灣冬季很罕見。主要是當高空槽移入，正渦度平流作用提供舉升運動，致使大氣中的潛在不穩定度釋放，強對流因此發展，並伴隨雷擊及冰雹。

他表示，最新（13日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天天氣稍好轉，但北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；北部平地也偶有零星短暫降雨的機率。其他各地則皆為多雲時晴穩定的天氣。明天白天起至周四冷空氣逐漸減弱，天氣好轉，氣溫回升。

周五另一波冷空氣南下，吳德榮說，是否達大陸冷氣團等級，還待觀察。北部及東半部有局部短暫雨的機率，氣溫下降，北台灣轉濕冷，其他地區受影響相對較小；周六白天漸轉乾，冷空氣影響至下周日清晨，氣溫仍很低。

吳德榮指出，下周日白天冷空氣減弱、氣溫回升。但下周日晚至下周一又有一小波東北季風南下，北台灣再轉濕涼微冷，北部及東半部有局部短暫雨的機率，其他地區受影響較小。周五至下周一的天氣，大約兩天一變，忽冷忽暖。