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吳德榮：今天氣稍好轉 周五冷空氣影響北台灣

2020-01-14 08:19聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大陸冷氣團減弱，白天氣溫略升，天氣稍好轉，不過迎風面雲量多、可能有局部短暫雨，好天氣到周五另有一波冷空氣南下，北台灣轉濕冷，其他地區受影響小。

吳德榮說，昨天上午北台灣有許多雷雨胞發展，其中有些伴隨雷擊及冰雹，在台灣冬季很罕見。主要是當高空槽移入，正渦度平流作用提供舉升運動，致使大氣中的潛在不穩定度釋放，強對流因此發展，並伴隨雷擊及冰雹。

他表示，最新（13日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天天氣稍好轉，但北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；北部平地也偶有零星短暫降雨的機率。其他各地則皆為多雲時晴穩定的天氣。明天白天起至周四冷空氣逐漸減弱，天氣好轉，氣溫回升。

周五另一波冷空氣南下，吳德榮說，是否達大陸冷氣團等級，還待觀察。北部及東半部有局部短暫雨的機率，氣溫下降，北台灣轉濕冷，其他地區受影響相對較小；周六白天漸轉乾，冷空氣影響至下周日清晨，氣溫仍很低。

吳德榮指出，下周日白天冷空氣減弱、氣溫回升。但下周日晚至下周一又有一小波東北季風南下，北台灣再轉濕涼微冷，北部及東半部有局部短暫雨的機率，其他地區受影響較小。周五至下周一的天氣，大約兩天一變，忽冷忽暖。

中央氣象局說，今天白天大陸冷氣團影響，北部及東北部整天天氣持續偏冷，高溫僅18至20度，花東約22至24度，中南部高溫略回升約25至27度。入夜後各地氣溫仍低，台南以北低溫約12至15度，其他低溫16至18度。降水方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲到晴的天氣。

今天白天大陸冷氣團影響，北部及東北部整天天氣持續偏冷，高溫僅18至20度，花東約...
今天白天大陸冷氣團影響，北部及東北部整天天氣持續偏冷，高溫僅18至20度，花東約22至24度，中南部高溫略回升約25至27度。本報資料照片
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