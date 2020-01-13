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未來三天溫度低 中北部感受明顯

2020-01-13 20:34台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

未來三天溫度偏低，要穿一點保暖衣物！（photo by簡碧卿／台灣醒報）
未來三天溫度偏低，要穿一點保暖衣物！（photo by簡碧卿／台灣醒報）
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「未來三天溫度偏低，要記得多穿一點保暖衣物！」中央氣象局說，最近有一波冷氣團南下，會冷到週三(15日)。氣象專家賈新興表示，這一波冷空氣雲量較多，因此北部會有一些小雨，至於中、南部相對穩定，要留意的是空氣品質。

週一為最低溫

賈新興指出，週一(13日)受到冷氣團影響，中部以北溫度比較低。至於下一波東北季風影響，要到週五、週六(17日、18日)溫度才會下降，而這一波冷空氣過得比較快。

至於雨量方面，賈新興表示，到週三(15日)以前，北部以及東部雲量比較多，會有一些小雨出現，而中南部天氣型態還算不錯，要稍微留意空氣品質。他說，本週天氣會越來越好，而這波冷空氣影響的時間也不長，跟這波比起來，水氣也相對少一些。

週一至週三偏冷

中央氣象局表示，週一至週三(13日至15日)受到大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。雨量方面，週二、週三(14日至15日)清晨北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

週三(15日)白天起至週四(16日)大陸冷氣團逐漸減弱。週五(17日)東北季風增強，週六(18日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。週日(19日)東北季風減弱，氣溫稍回升。

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冷氣團氣象局

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