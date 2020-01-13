過年出國玩！台灣虎航1月22日起連8天起飛 前3小時受理報到

台灣虎航農曆春節期間，起飛前3小時接受報到手續。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

農曆春節已經規畫好出國旅遊行程的旅客，得特別留意，為了避免桃園機場旅客運量創新高，導致旅客趕不上航班情況，台灣虎航自1月22日到1月29日間，針對桃園機場出發航班，於起飛前3小時接受辦理報到手續，並建議旅客在航班起飛前1小時完成報到，以免後續過程壅塞，導致旅客趕不上航班情況。

為了避免搭不上飛機，台灣虎航於1月22日到1月29日期間，於桃園機場出發航班，起飛前3小時接受辦理報到手續，並且建議旅客在航班起飛前1小時完成報到手續，於1月30日起恢復正常營運。

此外，台灣虎航表示，現行隨身手提行李規定，每位乘客可攜帶一件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm (上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物)與1件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，若手提行李超過限額，且未在機場報到櫃檯進行託運，必須在登機口支付登機門託運行李費用，每件收取台幣1,000元。

台灣虎航提醒，旅客辦理行李託運，請勿在行李內放置行動電源、打火機，以免行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證件檢驗時間。也可以事先申請自動通關，以加快通關效率。