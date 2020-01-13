台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵：寧可花錢去國外

台灣遊樂園做不起來？內行人曝關鍵。遊樂園示意圖。圖／ingimage 分享 facebook

遊樂園是帶給人歡樂的地方，各種遊玩設施吸引大小朋友前往。不過有網友指出，台灣的遊樂園在建設、創新和經營方面，似乎不能跟國外相比，貼文一出，網友紛紛點出不懂「包裝行銷」為主要關鍵。

原PO在PTT發文寫道，「很好奇為何台灣的遊樂園一直都做不起來？」，他表示之前去日本迪士尼，發現不只國外旅客多，就連本地人也很捧場，甚至有些日本朋友還有買迪士尼年票，不難看出他們對遊樂園的熱愛。相比之下，台灣遊樂園好像都做不太起來，時間久了也沒錢更新設備，最後就倒閉收場，難道台灣不適合蓋遊樂園嗎？

貼文一出，許多網友留言表示，「不懂包裝行銷，這就是台灣老毛病」、「台灣美學做出來的景點有哪個是能看的，最後都出國玩比較實在」、「容易塞車然後消費又不會比較便宜，寧願往國外跑」、「遊樂園缺少創新行銷，但維護不確實就不會再去了」、「台灣樂園的細節與品質實在是不敢領教」、「就算遊樂設施好玩，但整個沒質感也走不久」。

此外，也有人提到，「來客數不夠，撐不起來」、「太多家了！應該南北各一個大規模的就好」、「台灣人太少，遊樂園又有點多，利潤賺不了當然沒錢升級，所以吸引不到外國觀光客」、「交通不方便都要開車，（日本）富士急樂園在鄉下地方，但有多條客運也有鐵路。」