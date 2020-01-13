菲律賓塔爾火山噴發 氣象局：灰雲對台暫無影響

鄰近菲律賓馬尼拉首都圈，同時也是觀光熱點的塔爾火山，12日下午1時起突然開始頻繁噴發大量火山灰屑、碎石與高溫蒸氣，進入劇烈動盪的不安定時期，主火山口內的蒸氣引發了火山 相關活動，今天凌晨2時49分開始噴發岩漿，中央氣象局發布塔爾火山噴發事件第一報，初步研判火山本身即噴發灰雲對台灣無影響，但若要到塔爾附近旅遊的國人需要提高警戒。

根據菲律賓火山及地震研究所的資料，菲律賓地震台網在塔爾地區並記錄了多起有感地震，如此強烈的地震活動可能意味著塔爾火山體下方不斷發生岩漿侵入的現象，並導致進一步的噴發活動。

菲律賓火山警戒分為0至5級，塔爾火山目前的火山警戒為4級，代表強烈不安定或小型噴發，這意味著可能在數小時至數天之內有猛爆噴發的危險。菲國強烈建議全面撤離塔爾火山島和距塔爾主要火山口半徑14公里以內的範圍， 因為當地有極高的火山碎屑流和火山海嘯風險。

菲律賓也建議在塔爾火山北部以北的地區， 注意長時間降灰造成的危害。菲國民航當局則建議飛機避開塔爾火山周圍的空域，因為噴發柱中的飛灰和石塊碎片將對飛機造成危害。

對於火山灰雲擴散分析及對台影響，氣象局表示，根據今日凌晨紅外線色調強化衛星雲圖，其噴發灰雲分布的範圍大致為黃色圈記處，其噴發高度約已達10公里以上。由高解度模式顯示可見，菲律賓至台灣地區中高對流層約為西風至西南風，風速約為10至30公尺／秒或以上，預計該火山噴發物質於中高對流層內將快速向東至東北傳送，未來72小時其分布範圍約以東經125度以東太平洋海域範圍為主。