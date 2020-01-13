好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

單調的半熟麵包，變身成應景年菜。圖擷自 facebook 分享 facebook

好市多半熟麵包在前陣子引發搶購風潮，儘管評價兩極，仍有許多民眾會分享自己的料理方法，討論度居高不下。就有名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享用半熟麵包做應景年菜，成品照曝光，引發網友暴動直呼，「有神快拜！」

原PO在文中提到，昨天結帳時，工作人員貼心提供半熟麵包的烤法，對方經過無數次實驗，發現用烤溫200度8分鐘，半熟外酥內軟是最好吃的，「回家迫不及待用它烤了一盤小老鼠餐，果真好吃，祝福大家鼠年旺旺來喔！」只見外表單調的麵包，經過新鮮配料點綴，加上原PO巧手製作下，化身成可愛小老鼠，擺盤也相當用心，讓人為之驚艷。

貼文一出，吸引許多網友按讚留言，「美味又創意的美食」、「不給讚對不起自己」、「太強大了！高手在民間無誤」、「根本是米其林級的」、「看完肚子都餓了」、「這根本是藝術品，怎麼捨得吃。」

原PO事後也大方分享料理細節，首先要預熱烤箱，麵包表面不用抹水，接著用200°c烤8分鐘，烤好後將麵包切開，把配料塞好塞滿就完成，至於鼻子的部分，則用義大利麵條折短固定。

此外，也有網友大推半熟麵包的罪惡烹調法，「切開夾起司和火腿下去烤真的超級好吃」、「把它剖開裡頭塗一點快樂乳酪，外酥內彈超級讚」、「切開做三明治也超適合的，單吃也很好吃，會有一股麥子味」、「夾豬排超讚」。