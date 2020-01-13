避孕藥內含成分恐致肝衰竭 食藥署要求加註警語

避孕藥常見成分cyproterone acetate可能會引起肝臟相關不良反應，衛福部食藥署近日發函要求醫師開立含cyproterone acetate成分單方藥品時，須注意病患肝臟功能狀況，廠商則應在藥品說明書和仿單加註可能導致藥物性肝損傷等警語，如有慢性肝病者應小心使用。

食藥署藥品組科長洪國登表示，去年曾有接獲使用含cyproterone acetate成分藥品，發生急性肝衰竭案件，患者申請藥害救濟，考量我為肝病盛行率高的國家，經過整體性評估後，決定要求變更藥品中文仿單，並提醒醫師使用藥物前，最好詢問病人肝病史，並檢測肝生化值。

北醫婦產學科教授、雙和醫院婦產科主任賴鴻政表示，cyproterone acetate是常見的避孕藥成分，除了用來避孕，由於其抗雄性荷爾蒙效果佳，也常用來調整經期、治療多囊性卵巢及男性荷爾蒙過高的患者。過去臨床使用時，便會留意病人是否肝臟功能有問題，有無血栓病史，否則應避免使用此類藥物。

北市藥師公會公益公關主委温致群表示，含cyproterone acetate成分藥物，分為單方和複方，避孕藥主要為複方產品，單方則常用於男性前列腺腫瘤、嚴重性欲過強以及女性有嚴重男性化症狀、青春痘和多毛症。他表示，內分泌藥物不論單方或複方皆為處方藥物，一般民眾無法隨意取得。