春節挑選茂谷柑 三大重點大公開

農曆年即將到來，又到茂谷柑的季節，茂谷柑味道濃郁誘人、酸甜多汁，滋味層次分明，是國人春節不可或缺的重要應景水果。

農委會台南區農業改良場教您選購茂谷柑，以挑選果皮橙黃色、輕握有彈性、有沉重感者最優，目前產區已陸續採收上市，正是嚐鮮好食機。

台南區農業改良場表示，茂谷柑是1913年美國以寬皮柑與甜橙雜交選育而來，屬桔橙類柑橘，果實呈扁圓形，果皮橙黃色，果重約150至250公克，糖度約14至15度，酸度0.6至0.8％，擁有濃郁爽口風味、果肉柔軟、多汁、皮薄色豔及耐貯運等特性。

台南場表示，國內茂谷柑栽培面積約1771公頃，主要產區集中在台中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等地；今年茂谷柑生長期間氣候平順、日照充足，產量及品質相當穩定。

台南場表示，消費者在選購茂谷柑時，以挑選果皮橙黃色、有光澤，表示果實已成熟度；果實用手輕握要飽滿、有彈性，不能呈皺縮、失水狀，且果蒂不能脫落，果實新鮮度佳；挑選較沉重的果實，果肉發育較充實、水分也較多。