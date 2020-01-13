蘇花改初一初四車潮多 蘇花改以號誌截流車輛

公路總局預警蘇花路廊（蘇花改、蘇花公路舊線）出遊及收假車潮將集中在25日（初一）、28日（初四），建議用路人提早規畫或多利用國道客運及鐵路公共運輸；花蓮市區易塞車，將導引車流往替代路線至193縣道、台11丙線，蘇花改也會以號誌截流車輛紓解車潮。

109年春節連續假期自1月23日起至29日止共7天，公路總局預估，今年春節連假第1天至第3天中午南下返鄉車流將陸續出現，預估25日（初一）南下會有1萬9117車流量；出遊及收假車潮將集中於26日（初二）至29日（初五）4天，假期倒數第二天1月28日下午北返車流量大，預計有2萬2707車流量，可能蘇花路廊會產生回堵塞車情形。

公路總局第四區養護工程處指出，春節花蓮市區台9線和台9丙線易塞車，將導引車流往替代路線至193縣道、台11丙線，在蘇花改也會設置約8個監控點，截流疏流車輛，以「慢進快出」紓解車潮；春節期間21噸以上大貨車有時段性管制。

第四區養護工程處長李順成表示，蘇花改剛通車，提醒用路人安全最重要，勿疲勞駕駛要睡飽再出發，留意指示標誌引導，也有官方APP提供語音導航及所有路況。

花蓮監理站指出，台北直達花蓮的國道客運路線，分別由統聯客運、台北客運於南港轉運站發車，首都客運於板橋客運站發車，終點站均為花蓮火車站，共3條路線，分流旅運人潮。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，花蓮監理站表示，春節連假會延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施。在票價優惠部分，自1月22日起至29日止，計有14家業者89條國道客運路線配合提供優惠，如為平日無優惠票價的路線，將以原價85折的優惠票價服務民眾，而平日已提供優惠票價的路線，則維持原優惠票價。