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影／福壽山下冰霰 大禹嶺合歡山下午5點到明早7點封閉

2020-01-13 16:37聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市和平區福壽山農場今天下放冰霰，叮叮咚咚的如同跳躍的樂符，福壽山農場場長巫嘉昌表示，最近農作物休眠中，梅花則悄悄登場，預計農曆過年期間將盛開。

公路總局指出，合歡山路段氣溫偏低，自今天（13日）下午5點到明(14日)７點，台14甲線翠峰18公里到大禹嶺41公里實施預警性封閉。

另台8線112~109公里大禹嶺路段，將視雪線機動調整，今(13日)下午5點至明(14日)７點預警性封閉。

【中央社／南投縣13日電】

大陸冷氣團加華南水氣，合歡山今天下雪量創入冬最大，雖然天氣轉乾冷，但合歡山公路夜間及明天清晨路面結冰機率高，因此，翠峰到大禹嶺路段傍晚5時到明天清晨7時預警封閉。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，依氣象情資顯示，合歡山高山路段今天入夜後轉為乾冷，降雪或冰霰機率雖低，但因融雪造成路面潮溼，夜間及明天清晨路面結冰機率高，夜間行駛非常危險，考量用路人行車安全，傍晚起實施道路預警封閉。

第二區養護工程處指出，省道台14甲線18公里處南投縣仁愛鄉翠峰到41公里處花蓮縣秀林鄉大禹嶺路段，自今天傍晚5時到明天清晨7時實施道路預警封閉，明天清晨視天候及道路狀況，再決定是否開放或限加掛雪鍊車輛通行，道路封閉期間造成用路人不便請見諒。

另外，玉山國家公園管理處表示，經排雲山莊管理人員巡查回報，風口柵欄區到玉山山頂步道有厚實霧淞且步道溼滑，因此，呼籲山友近日上山除要注意保暖，更要留意天氣變化及步道溼滑，勿勉強冒險登頂。

玉管處提醒，玉山雖未下雪，但海拔3400公尺以上步道因低溫出現厚重霧淞，霧淞掉落會導致部分路段早、晚結成硬冰而溼滑難行，易發生墜落危險，山友若已排定入園，應攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備，加強注意雪地登山安全，上山前留意氣象資訊。

大禹嶺路段下雪，今天下午5點到明早7點預警封閉。圖／谷關工務段提供
大禹嶺路段下雪，今天下午5點到明早7點預警封閉。圖／谷關工務段提供
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