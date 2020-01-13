親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

打倒騙子獨裁者? 伊朗「誤擊謊言」激起的反政府大抗爭

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

新春應景茂谷柑上市 今年氣候好皮薄香甜又不貴

2020-01-13 15:56聯合報 記者周宗禎／即時報導

春節已近，春節不可或缺的重要應景水果茂谷柑又當紅，今年因為沒有天災，全台各大傳統市場，甚至路邊小販，到處都有人在賣茂谷柑；目前一台斤零售價在30到80元之間。台南水果攤老闆娘說，台中東勢是最大產區，但產期較晚，如果搶在過年前大量上市，多少會影響小賣價格。

台南區農改場果樹研究員張汶肇表示，茂谷柑有濃郁誘人風味及酸甜多汁口感，滋味層次分明，是許多國人春節必備水果。農改場提供選購茂谷柑要訣，以挑選果皮橙黃色、輕握有彈性、有沈重感者最優，目前產區已陸續採收上市，正是嚐鮮好食機。

農改場指出，茂谷柑是1913年美國以寬皮柑與甜橙雜交選育而來，屬桔橙類柑橘，果實呈扁圓形，果皮橙黃色，果重約150到250公克，糖度約14到15度，酸度0.6到0.8％，擁有濃郁爽口風味、果肉柔軟、多汁、皮薄色豔及耐貯運等特性。

國內茂谷柑栽培面積約1771公頃，主要產區集中在台中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等地，今年茂谷柑果實生長期間氣候平順、日照充足，產量及品質相當穩定。

張汶肇說，消費者選購茂谷柑時，以挑選果皮橙黃色、有光澤，表示果實已成熟度；果實用手輕握要飽滿、有彈性，不能呈皺縮、失水狀，且果蒂不能脫落，果實新鮮度佳；挑選較沉重的果實，果肉發育較充實、水分也較多。

他說，茂谷柑富含高膳食纖維、維生素C、有機酸及礦物質等豐富營養成份，除直接剝皮或切片食用外，亦可榨汁飲用，多食用除能幫助消化外，更具多重保健功效；請大家多多選購汁多味美、甜中帶酸的國產優質茂谷柑，好吃、營養又健康。

新春應景水果茂谷柑上市，今年氣候好皮薄香甜又不貴。記者周宗禎／攝影
新春應景水果茂谷柑上市，今年氣候好皮薄香甜又不貴。記者周宗禎／攝影
分享
新春應景水果茂谷柑上市，今年氣候好皮薄香甜又不貴。記者周宗禎／攝影
新春應景水果茂谷柑上市，今年氣候好皮薄香甜又不貴。記者周宗禎／攝影
分享

農改場春節新竹

延伸閱讀

搶好康！華航2020春節不打烊開跑

高雄春節垃圾處理 除夕加班清運、初一至三停收

運彩春節創舉 小年夜起連七天24小時下注

新北「家金鼠喜」春聯曝光 春節測運勢還能抽i...

月津港燈節將登場 台南雙燈會春節吸客

新竹喜來登變身度假遊樂場 寒假、春節不愁無處...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

避孕藥內含成分恐致肝衰竭 食藥署要求加註警語

2020-01-13 16:53

春節挑選茂谷柑 三大重點大公開

2020-01-13 16:44

蘇花改初一初四車潮多 蘇花改以號誌截流車輛

2020-01-13 16:37

影／福壽山下冰霰 大禹嶺合歡山下午5點到明早7點封閉

2020-01-13 16:37

喜歡新春遊客 安平遊客服務台供應免費椪餅

2020-01-13 15:57

下雪了！中橫大禹嶺段今午兩點起須掛雪鍊通行

2020-01-13 15:54

平溪天燈節 2月1、8日全面交管

2020-01-13 15:07

影／屏東熱帶農業博覽會來了！今年彩稻主角是「他」

2020-01-13 15:05

熱門文章

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top