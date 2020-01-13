新春應景茂谷柑上市 今年氣候好皮薄香甜又不貴

春節已近，春節不可或缺的重要應景水果茂谷柑又當紅，今年因為沒有天災，全台各大傳統市場，甚至路邊小販，到處都有人在賣茂谷柑；目前一台斤零售價在30到80元之間。台南水果攤老闆娘說，台中東勢是最大產區，但產期較晚，如果搶在過年前大量上市，多少會影響小賣價格。

台南區農改場果樹研究員張汶肇表示，茂谷柑有濃郁誘人風味及酸甜多汁口感，滋味層次分明，是許多國人春節必備水果。農改場提供選購茂谷柑要訣，以挑選果皮橙黃色、輕握有彈性、有沈重感者最優，目前產區已陸續採收上市，正是嚐鮮好食機。

農改場指出，茂谷柑是1913年美國以寬皮柑與甜橙雜交選育而來，屬桔橙類柑橘，果實呈扁圓形，果皮橙黃色，果重約150到250公克，糖度約14到15度，酸度0.6到0.8％，擁有濃郁爽口風味、果肉柔軟、多汁、皮薄色豔及耐貯運等特性。

國內茂谷柑栽培面積約1771公頃，主要產區集中在台中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等地，今年茂谷柑果實生長期間氣候平順、日照充足，產量及品質相當穩定。

張汶肇說，消費者選購茂谷柑時，以挑選果皮橙黃色、有光澤，表示果實已成熟度；果實用手輕握要飽滿、有彈性，不能呈皺縮、失水狀，且果蒂不能脫落，果實新鮮度佳；挑選較沉重的果實，果肉發育較充實、水分也較多。