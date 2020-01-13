平溪天燈節 2月1、8日全面交管

2020新北市平溪天燈節將在2月1、8日登場，新北觀旅局指出，2天活動期間當地全面實施交通管制，另外參加民眾當天持指定品項、數量的天燈紙或資收物，到環保局攤位也能獲得精美小禮，9日也會舉辦淨山活動，由百岳達人吳雲天率隊淨山。

觀旅局指出，活動2天的上午9點到晚上12點，全面實施汽、機車交管，建議搭乘火車或接駁公車上山，2月8日也因應活動人數更多，也增加基隆、十分及雙溪、十分線接駁公車；活動期間台鐵平溪線也會加開列車。

接駁公車部分，從木柵動物園上車車資為50元，石碇、瑞芳、基隆上車為30元，平溪區內為15元，電子票證刷卡或投幣皆可；下山部分為了快速疏散旅客，民眾搭乘接駁車均免費。

觀旅局也說，為了讓傳統天燈文化與環境永續共生，2月1日平溪場持指定品項、數量的天燈紙或資收物，可以到環保局攤位換精美小品；2月8日十分場則有互動遊戲，加深民眾對天燈與資源回收知識；全年也都有回收活動。

觀旅局指出，2月9日也有「199平溪健行淨山趣」活動，共有孝子山、觀音巖山、五分山等7條步道，均有導覽老師介紹平溪自然生態之美與山林步道特色，明將在官網開放報名，上下午場共7梯210個名額，吳雲天參加上午場。