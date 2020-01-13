影／屏東熱帶農業博覽會來了！今年彩稻主角是「他」

連辦5年的屏東熱帶農業博覽會本周六（18日）就要開幕，每年最受注目的彩稻田，今年主角是統一超商的OPEN家族，園區內更有26個主題亮點，展現屏東農業軟實力，活動至2月9日止，由於熱博每年都吸引百萬人潮，進駐業者早已摩拳擦掌，準備迎接過年商機。

屏東縣長潘孟安表示，屏東熱帶農業博覽會的入園人潮年年創新高，繼去年創下139萬人次的入園佳績後，今年有信心再破記錄，尤其今年與統一超商股份有限公司合作，由超人氣明星OPEN!家族代言活動，打造可愛魅力農業主題樂園，猶如沒有雲霄飛車的樂園，非常值得一遊。

熱帶農業博覽會已連續舉辦5年，園區呈現年年變化，今年總計推出26個主題亮點，包括3D立體彩繪稻田、迎春花海、夢幻彩瓜廊道、國產材樹屋杉林館及竹夢館、蘭海館、樹藝雅石造景展、魔法鳳梨主題樂園、泡泡彩魚區、鴨力解放館、玫瑰館、客家產業館、泡泡彩魚區、青草特作、國產雜糧、地景藝術、農村再生、好農好物市集等，內容涵蓋農、漁、畜、原民、客家、休閒觀光體驗等。

活動期間，園區內還特別設置OPEN!快閃店，可一次購足OPEN小將熱銷商品及春節限定品，滿額還加贈驚喜小禮物，粉絲們可把握機會。還有今年的彩稻田主角就是OPEN!家族，稻田間的可愛模樣，今天在記者會中，包括縣長潘孟安、立委周香米等人都忍不住搶先自拍。