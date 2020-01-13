迎新春 國家森林遊樂區走春資訊搶先看

今年2020春節7天連假，農委會林務局於各國家森林遊樂區與自然步道也推出許多活動，歡迎大家趁著連假期間前往園區走春賞花，體驗台灣森林之美。

林務局表示，今年適逢暖冬，八仙山及奧萬大國家森林遊樂區的櫻花估計將提早盛開，各園區春節期間也推出許多活動。滿月圓國家森林遊樂區年初一至初五推出「樹枝玩創意，人氣大比拚」活動，教大家利用木頭及樹枝發揮想像力，製作出特別的昆蟲、動物或怪獸。

此外，在嘉義市的阿里山林業村初一到初四於嘉義製材所舉行「木頭人市集」，有手作木藝、文創工藝、友善小農產品及飲食等；知本國家森林遊樂區初一到初四會有可愛呆萌的森林五寶，朱鸝、台灣獼猴、白面鼯鼠、台灣水鹿、台灣野豬不定期出現在園區與民眾見面。詳細活動場次資訊與內容請見林務局春節連假期活動資訊網頁(https://recreation.forest.gov.tw/Files/Epaper/2020_77/ePaper_10077.html)。

春節初一至初五期間，八仙山與阿里山國家森林遊樂區特別提供園區外免費接駁車，方便民眾前往，另太平山國家森林遊樂區也提供園區內免費接駁服務，歡迎民眾多加利用，詳細接駁車資訊可至春節連假期活動資訊網頁查詢(https://recreation.forest.gov.tw/Files/Epaper/2020_77/ePaper_10077_02.html )。