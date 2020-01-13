教團籲蔡英文落實「0到6歲國家養」、幼托公共化

蔡英文總統以800萬票連任總統，她勝選後發表演說，表示會持續推動0到6歲幼托政策。全教總表示，教育部推準公共化幼兒園，但目前的幼托離公共化還有一段差距，政府應提出具體目標。幼教總會呼籲蔡英文選前祭出的「666育兒政策」盡快落實，才能解決少子化問題。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，蔡政府強調幼托要往公共化方向推動，但實際作為卻是以補助、擴大準公共化幼兒園等方式，不是真正的公共化。呼籲政府不要說一套、做一套，若真有心要推滿足家長需求的公共化幼托政策，應訂出具體目標，例如幾年內要達成50%以上的公共化幼托服務量，才能取信於民。

中華民國幼教聯合總會總會長何明德說，政府除應持續推動既定的公共化政策，也希望總統盡快落實「666育兒政策」。此政策包括提供每個新生兒生育津貼6萬元、每年發給育兒津貼6萬元直到6歲。

何明德說，現在還有55％的幼兒沒有獲得公平的補助，此政策也不應排富。去年出生幼兒跌破18萬，只有17萬7767人，是持續下滑的第四年。政府如不採取更積極作為，新生兒數恐持續下降，是非常嚴肅的國安問題。

現有不少幼兒園所已整合幼教和托育服務，不過教保員來自技職體系、幼教老師來自一般大學，兩者檢定內容不同，教保員平均薪資也稍低。何明德對此表示，建議政府實施「幼教師資一元化整合」，促師資培育「教保合一」，去除兩種老師的階級之別。他也建議開放技專院校設幼教師資培育單位，解決幼教師短缺問題。