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搶攻年節市場 雲林畜禽業者推滴雞精成市場主力

2020-01-13 13:14聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜及年節禮盒，近年講求養生的滴雞精市場需求大，現場畜禽業者半數都推出滴雞精禮盒，有業者表示，滴雞精已成為市場主力，光年節禮盒銷售量就占所有產品約4成。

雲林縣政府今邀請雲林在地品牌元進莊、台全珍豬、祥圃究好豬、凱馨桂丁雞、立瑞雲嶺鮮雞、和榮意珍香豬、台野自然鴨、憶鵝時、芸彰牧場及中華民國養鵝協會等在地品牌廠商提供年節禮盒、年菜來縣府辦理展售，提供民眾選購優質且美味年節好禮。

縣長張麗善在主廚阿益師指導下將縣內優良畜禽產品變為美味年菜料理，邀請在場民眾試吃品嘗，雲林縣是台灣最大糧倉、也是重要畜禽生產縣市，無論是豬、雞、鴨、鵝都是全國第一，畜禽產業產值高達300億元，加工產品多元化，無論年節送禮、或是拜拜祭祀，送禮自用兩相宜。

現場展示的業者近半數都推出滴雞精禮盒，縣府農業處畜產科長蔡耿宇表示，近年滴雞精市場需求大，雲林縣內有超過10家業者都推出滴雞精產品，甚至進攻超商、超市。

立瑞畜產專員陳範宜表示，民眾自己滴雞精費時費工，所以方便實用的常溫滴雞精需求越來越大，目前公司生產的滴雞精占所有產品銷售約3成，年節時甚至可以突破4成。

農業處長魏勝德表示，雲林畜禽產品非常優質，參展廠商除落實定期自主檢驗外，亦配合參與縣府辦理畜禽產品安全檢驗，安全又有保障，歡迎民眾多多選購。

雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜...
雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜及年節禮盒，近年講求養生的滴雞精市場需求大，現場畜禽業者半數都推出滴雞精禮盒。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜...
雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜及年節禮盒，近年講求養生的滴雞精市場需求大，現場畜禽業者半數都推出滴雞精禮盒。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜...
雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜及年節禮盒，近年講求養生的滴雞精市場需求大，現場畜禽業者半數都推出滴雞精禮盒。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜...
雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜及年節禮盒，縣長張麗善（中）也大力推薦優質畜禽產品。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜...
雲林縣政府今天舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動，吸引許多民眾選購年菜及年節禮盒，縣長張麗善（前排右四）也大力推薦優質畜禽產品。記者陳雅玲／攝影
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