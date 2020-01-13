書店募集移工禮物 網友讚暖心

基隆見書店發起冬季移工禮物募集計畫，募集冬季衣物、鞋子、包袋、文具、玩偶等等，不拘男女和尺寸，尤其歡迎鞋子，到1月20止。不少網友表示，此舉真的很暖心。

見書店表示，他們知道基隆的朋友心意足，於是自願當起集貨點及送貨工作。他們提醒，因為是禮物，請事先挑選過，將乾淨的、自己會穿用的分享給需要的移工朋友。

見書店現場收貨，地址為基隆市仁二路236號1樓，電話（02）24281159。另也可寄件到蘇格澳底書店，地址新北市貢寮區仁愛路122號，電話0921852706。

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