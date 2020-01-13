362年前全球首本兒童圖畫書曝光 推廣全民教育

聯合晚報「悅讀書房」本期「好書上線」推薦康米紐斯所著《世界圖繪》（大塊文化）。這本362年前首次出版的圖像式「百科全書」，光是西方第一本為兒童設計的圖畫書頭銜，就值得被收藏。

然而比起「首本繪本」，該書更珍貴的是背後的教育理念：在階級體制嚴明的當年，作者康米紐斯呼籲不分性別、階級及能力的全民教育，也因此試圖用圖像來吸引孩童了解「世界為何」。