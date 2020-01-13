北市抽查脫水蔬果及醃漬品 筍干漂白劑超標32倍多

北市衛生局今天公布抽查蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品共51件結果，其中3件檢出漂白劑二氧化硫超標，較嚴重者為抽自萬華區風正峰商行的「筍干」超標32.3倍多、抽自環南市場620號攤的「酸菜」超標12.6倍多；衛生局表示，二氧化硫若攝入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，而食材調理前可用流動水清洗等方式減少殘留量。

衛生局去年底在北市便利商店、大賣場、傳統市場、迪化街商圈等批發零售地點，共計抽驗醃漬及脫水蔬果、蜜餞食品51件，檢驗防腐劑、漂白劑、著色劑及甜味劑等項目，其中東北酸白菜、筍干、酸菜共3件檢出漂白劑二氧化硫超標2倍到32.3倍多不等，品質不合格。

衛生局表示，品質不合格產品經查來源為彰化、嘉義、雲林，以移請所轄衛生局辦理，可依食品安全衛生管理法開罰製造業者或責任廠商3萬到300萬元罰鍰。

記者致電正峰商行，但到中午仍無人接應；而環南市場自治會長陳正宗則表示將輔導攤商改善，販售無疑的酸菜避免影響商譽。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，「二氧化硫」為一種常用的食品漂白劑，若攝入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。