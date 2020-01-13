子宮頸腺癌長超快 抹片逾三年未做恐錯失治癒良機

因子宮頸抹片篩檢普及，子宮頸癌已退居十大癌症第十名，快掉出榜外。但衛生福利部國民健康署統計有82%女性曾經做過一次抹片檢查，卻只有50.5%女性有定期檢查。

醫師提醒，子宮頸癌中以腺癌生長速度最快，如果三年內一次篩檢都不做，恐錯過早期治癒的機會，不但存活率從九成掉到三成，子宮也可能無法保留，建議30歲以上女性務必最少每三年做一次抹片檢查。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，1995年提供30歲以上婦女免費子宮頸抹片篩檢以來，至今有高達82%女性曾經篩檢一次，每年約有218萬婦女接受篩檢。然而，有遵照建議，每三年至少篩檢一次者，只有50.5%，常見的原因包括自覺健康、太忙、已停經或少有性行為。林莉茹提醒，子宮頸癌大多是因為持續感染人類乳突病毒（HPV）所致，就算是已經停經、很少或很久未有性行為的女性，仍然有可能罹癌，不能輕忽。

中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁醫師表示，子宮頸癌有80%屬於鱗狀上皮細胞癌，主要與HPV16型病毒相關，另有15%屬於腺癌，與HPV18型病毒相關。腺癌是子宮頸癌中生長速度最快的，如果婦女一次輕忽，未於三年內篩檢，腺癌就可能從癌前病變迅速生長到子宮頸癌第二、第三期，存活率掉到三、四成，腫瘤若大於兩公分，手術切除也無法保留子宮。

國健署分析2016年子宮頸抹片檢查及癌症登記資料發現，子宮頸抹片檢查可發現97.3%子宮頸癌前病變、0至1期子宮頸癌，曾志仁表示，此時介入治療，五年存活率高達94%，腫瘤若小於兩公分也不需切除子宮。曾志仁呼籲女性務必每兩三年就要做一次抹片檢查，把握治療先機。