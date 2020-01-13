四班次結合美學車廂 台鐵郵輪式列車新風貌

郵輪式列車有新風貌。台鐵局今天宣布，3月初春之際搭配人氣王「CT273蒸汽火車」推出兩套適合季節出遊的遊程。另外為展示不同於以往的風貌，特定班次將搭配全新打造的美學觀光車廂，1月20日上午9時開放訂票。

台鐵局說，回應許多旅人期望在寶島春暖花開氣候涼爽宜人的時節，安排郵輪式列車套裝行程，像是龜山島登島、林田山森呼吸以及池上伯朗大道漫遊，住宿飯店則嚴選花蓮理想大地渡假飯店與台東池上日暉國際渡假村。行程內含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於平日忙碌無暇規畫旅遊行程的民眾是一項省心又優質的選擇。

台鐵局說，這次為提升郵輪式列車服務品質及呈現不同風貌，特別安排於3月7、8日從中部出發，3月28、29日從北部出發兩趟次，搭配全新打造的美學觀光車廂，以郵輪列車的行程運行。搶眼的黑橘配色，座椅為寬敞、舒適的三排設置，頭巾、窗簾、座椅、車內照明等細微處均富含美學設計巧思，吸引眾多鐵道迷及民眾的廣泛關注與一致好評。