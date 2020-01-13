食材標示、容器衛生等 食藥署將稽查麵食餐飲業

麵食為國人不可或缺的主食之一，至小館子打打牙祭難免。食藥署今宣佈啟動「109年麵食餐飲業者稽查專案計畫」，食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，本月15日起，將會同各地方衛生局，針對麵食餐飲業者進行稽查及抽驗，計畫將一路執行至四月底。

魏任廷說，麵食類產品種類多，除麵條外，更有餃子、鍋貼、餛飩、煎餅、饅頭、包子等，樣式多變。此次進行稽查及抽驗的重點，包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、直接供應飲食場所標示查核等項目。

登錄部分包含業者資料、項目，衛生規範則是人員、器具等衛生是否合乎標準，飲食標示查核則是品項標示是否清楚，如麵條是否為基因改造、牛肉原產地、是否為重組肉等，符合其標示。此外，也同時會對麵食餐飲業之麵類製品、常見配佐料、盛裝外帶所使用之塑膠包裝容器具等進行相關檢驗。