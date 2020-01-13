野生鼬獾現身玉山遊憩區 咬人遭逮驗出狂犬病

南投縣玉山國家公園今年元旦發生鼬獾主動攻擊遊客事件，所幸鼬獾僅咬到鞋子，未造成遊客受傷，經通報玉管處捕捉後，送往家畜衛生試驗所檢測確認患有狂犬病；處方表示，此為零星個案，民眾毋須恐慌，但若被咬傷應盡速通報，並就醫。

玉山國家公園管理處指出，今年元旦時有民眾到玉山塔塔加遊憩區旅遊，但行經新中橫公路約139K處時，被一隻突然竄出的鼬獾給襲擊，還好當下僅咬到遊客的鞋子，因此並未受傷，他也立刻通報處方，因此當下就派員前往捕捉處理。

但因鼬獾屬夜行性動物，白天卻出現還主動攻擊人，行為相當異常，因此捕獲該鼬獾後，透過特有生物研究保育中心協助後，送往行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行檢測，該個體隔天（2日）則病發死亡，近期確認的確帶有狂犬病病毒。

對此，玉管處表示，該鼬獾個案由家畜衛生試驗所檢驗確定為陽性反應，由於僅是零星個案，民眾不用過度恐慌，但仍提醒遊客到塔塔加旅遊，不要接觸動物，若真的不慎遭遇動物咬傷，應盡速通報相關單位，並下山就醫。

而玉山國家公園區為狂犬病潛在風險疫區，為杜絶疫情發生，呼籲民眾勿棄養寵物，每年記得帶家中犬貓施打狂犬病疫苗；不接觸及捕捉野生動物，以免違反國家公園法等相關法令，有任何狀況可通報玉管處049-2773121或各遊客中心處置。