北市年節食品抽驗 3款花椒2項以上農藥超標

北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格，不合格品中有一半是花椒，其中抽自順旺商行、富元中藥行、禾昌雜糧行的花椒粒或特花椒都至少有2項農藥殘留超標；商行業者則都表示，已更換貨源，將要求供貨商提供檢驗合格證明。

衛生局這次到北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地，共計抽驗花椒、蔬果、竹笙、金針、堅果加工品、花生製品、烘焙食品、豆製品、木耳、生鮮水產及其加工品、糖果、生鮮肉及其加工品、米濕製品、複合式餐食、澱粉製品、蜜餞等計191件，其中有8件農藥殘留超標，5件則有外包裝標示不完整問題。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，這次品質檢驗結果以花椒不合格率最高抽5件有4件分別檢出1到3項殘留農藥，另外是白蘿蔔、花瓜、絲瓜各1件檢出農藥超標、金針1件檢出漂白劑二氧化硫超量。

陳怡婷說，抽自順旺商行「花椒粒」、富元中藥行「特花椒」、禾昌雜糧行「花椒粒」都被檢出殺蟲劑亞滅培、益達胺殘留量超標0.2倍到2.4倍不等；其中順旺商行「花椒粒」還多檢出1項不得檢出的農藥得滅克亞颯殘留0.05ppm，若以體重60公斤成人估算，每天最多只能吃2.9公斤，否則將超量影響健康，會有感到頭暈想吐等不適。

陳怡婷指出，農藥殘留或漂白劑超標不合格的8件商品，依食品安全衛生管理法，可處製造業者或責任廠商6萬元到2億元不等或3萬元到300萬元不等的罰鍰。販售者若無法提供貨源證明將直接受罰，而這次貨源多來自高雄、新北，已移請外縣市政府追查。