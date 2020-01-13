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北市年節食品抽驗 3款花椒2項以上農藥超標

2020-01-13 12:12聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格，不合格品中有一半是花椒，其中抽自順旺商行、富元中藥行、禾昌雜糧行的花椒粒或特花椒都至少有2項農藥殘留超標；商行業者則都表示，已更換貨源，將要求供貨商提供檢驗合格證明。

衛生局這次到北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地，共計抽驗花椒、蔬果、竹笙、金針、堅果加工品、花生製品、烘焙食品、豆製品、木耳、生鮮水產及其加工品、糖果、生鮮肉及其加工品、米濕製品、複合式餐食、澱粉製品、蜜餞等計191件，其中有8件農藥殘留超標，5件則有外包裝標示不完整問題。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，這次品質檢驗結果以花椒不合格率最高抽5件有4件分別檢出1到3項殘留農藥，另外是白蘿蔔、花瓜、絲瓜各1件檢出農藥超標、金針1件檢出漂白劑二氧化硫超量。

陳怡婷說，抽自順旺商行「花椒粒」、富元中藥行「特花椒」、禾昌雜糧行「花椒粒」都被檢出殺蟲劑亞滅培、益達胺殘留量超標0.2倍到2.4倍不等；其中順旺商行「花椒粒」還多檢出1項不得檢出的農藥得滅克亞颯殘留0.05ppm，若以體重60公斤成人估算，每天最多只能吃2.9公斤，否則將超量影響健康，會有感到頭暈想吐等不適。

陳怡婷指出，農藥殘留或漂白劑超標不合格的8件商品，依食品安全衛生管理法，可處製造業者或責任廠商6萬元到2億元不等或3萬元到300萬元不等的罰鍰。販售者若無法提供貨源證明將直接受罰，而這次貨源多來自高雄、新北，已移請外縣市政府追查。

至於標示不明確而不合格的為3件烘焙產品、1件開心果及1件葵花瓜子，違規原因為未標示淨重、檢出食品添加物但外包裝未標示及標示不實等；衛生局依食品安全衛生管理法開罰後要求業者將違規產品限期回收改正。

北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格...
北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格，不合格品中有一半是花椒。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格...
北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格，不合格品中有一半是花椒。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格，不合格品中有一半是花椒。圖／北市衛生局提供
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北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格...
北市衛生局農曆年前進行年節食品抽驗，191件食品食材中，共8件農藥殘留超標不合格，不合格品中有一半是花椒。圖／北市衛生局提供
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衛生局超標農藥殘留

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