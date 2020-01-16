媽媽們的心頭好！準備春節年菜用這款準沒錯！

滿桌大魚大肉，一路吃到過完年，大享口福之際心裡卻怕怕！根據國民健康署統計顯示，一頓團圓大餐恐怕會攝取超過2,600大卡，這驚人的數字讓人心生恐懼，擔心大餐下肚，心血管疾病、三高找上門，吃完年菜又會肥一大圈！不少婆婆媽媽為了返鄉的遊子忙著上市場買好料，身為子女的我們更要在此時遞上一瓶 得意的一天純橄欖油 ，告訴媽媽：好油配好料，才是健康年夜飯的最佳組合！

「媽，我們回來了！」這種喜悅是期待初二回娘家的心情寫照。 圖／Shutterstock圖庫 分享 facebook

與其吃完年菜再來煩惱健康大事，不如準備年菜時就開始選對食材、挑對好油，才能全家吃得豐盛又健康。得意的一天春節檔期特別推出義大利經典橄欖油禮盒和義大利頂級橄欖油禮盒兩種組合，營養豐富、高貴不貴、質感極佳，送禮體面又有健康概念，無論是婆婆媽媽、公務客戶，甚至是自用都是不錯的選擇。

媽媽每天料理三餐，就是為了全家人吃得健康，推薦得意的一天好油給媽媽，建立食用油的健康新觀念，不只是傳遞情感，也交流了平時沒說出口的關心，讓長輩越吃越健康，才能讓遠方的孩子放心。

得意的一天橄欖油，是義大利原裝進口。每年10月下旬、11月初橄欖收成，採收後的橄欖新鮮壓榨，保留橄欖多酚、營養更加分，含有高達78%的單元不飽和脂肪酸，醫學證明地中海飲食有益健康。

「得意的一天」義大利原裝進口橄欖油，品質優、更安心。 圖／「得意的一天」 提供 分享 facebook

得意的一天頂級橄欖油發煙點達190°C，適合涼拌、醬料、中低溫料理，適合一般家庭的料理方式；得意的一天Pure純橄欖油，使用頂級冷壓橄欖油與精煉橄欖油專業調合，發煙點則達210°C以上，油質更穩定，適合煎煮炒炸各種料理。

迎鼠年之際不少春節禮盒搶市，從玲瑯滿目的年禮選項中可以發現，有「健康」概念的好禮最受青睞。年節送禮如何送到心坎裡？只要抓到健康又實用兩大要點，就是最佳送禮！

「義大利經典橄欖油禮盒」內含100% Pure Olive Oil純橄欖油兩瓶，送禮體面。 圖／「得意的一天」 提供 分享 facebook