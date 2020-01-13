高鐵大學生開學返校五折優惠列車 14日凌晨起開放購票

為滿足2月間各大專院校開學的大學生返校需求，台灣高鐵特於2月10日至2月16日期間，規劃「大學生開學返校五折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用的五折、七五折或八八折車次外，上述期間每天特別再加碼提供南下、北上各一班，共14班次停靠各站之「大學生開學返校五折優惠列車」，自1月14日凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放2月10日以後之車票預購，歡迎大學生們搭乘準點又便捷的高鐵列車，輕鬆返校迎接新學期的到來。

台灣高鐵公司今日表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、高鐵網路訂位系統、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。