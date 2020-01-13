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高鐵大學生開學返校五折優惠列車 14日凌晨起開放購票

2020-01-13 11:36經濟日報 記者楊文琪／即時報導

為滿足2月間各大專院校開學的大學生返校需求，台灣高鐵特於2月10日至2月16日期間，規劃「大學生開學返校五折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用的五折、七五折或八八折車次外，上述期間每天特別再加碼提供南下、北上各一班，共14班次停靠各站之「大學生開學返校五折優惠列車」，自1月14日凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放2月10日以後之車票預購，歡迎大學生們搭乘準點又便捷的高鐵列車，輕鬆返校迎接新學期的到來。

台灣高鐵公司今日表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、高鐵網路訂位系統、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

高鐵公司提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額的50%違約金。

為滿足2月間各大專院校開學的大學生返校需求，台灣高鐵特於2月10日至2月16日期...
為滿足2月間各大專院校開學的大學生返校需求，台灣高鐵特於2月10日至2月16日期間，規劃「大學生開學返校五折優惠列車」。　記者楊文琪／攝影
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大學生高鐵返校

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