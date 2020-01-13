菲律賓塔爾火山噴發！華航、長榮航班取消懶人包

菲律賓於1月12日傍晚傳出塔爾火山噴發大量蒸氣、火山灰，噴發高度高達1公里，當局將火山警戒升高到第四級，從數小時到數天內可能有再爆發危險。因此，馬尼拉機場暫停起降，也連帶使得航空公司航班因此無法降落而返台，以及有航班取消，包含長榮、華航，若有旅客近日前往馬尼拉機場，需特別留意。

塔爾火山瀕臨爆發，菲律賓當局已將附近6,000多位村民撤離，並且暫時關閉馬尼拉機場，禁止所有的飛機起降，直至晚上11點為止。但也因此有台灣航空公司航班受到影響。

長榮航空表示，下午有1班飛往馬尼拉機場航班，但因為馬尼拉機場關閉，無法降落而返台。到目前為止，已經取消4航班，接下來馬尼拉航班異動情況，則需視馬尼拉機場何時開放，旅客可以隨時留意官網及APP最新航班消息。

華航則表示，受到火山爆發影響，自13日由馬尼拉機場往返台北的CI701、CI702航班取消，若有航班相關規畫或票務問題，可與訂位旅行社或華航等客服中心聯絡，也建議旅客前往機場前，可查詢航班動態。