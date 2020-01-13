每年新增2.5萬糖尿病患者 併發症也不可小覷

糖尿病位居國人十大死因之一。據衛福部2018年統計，糖尿病排名十大死因第五位，每年近萬人因糖尿病死亡；而據國民健康署統計，台灣糖尿病患者每年以2萬5000名的速度增加，其對健康的影響與引發的併發症不可小覷。

台大醫院雲林分院內科部主任、糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，台灣糖尿病患人口數已逾200萬，九成以上屬第二型糖尿病。

王治元說，第一型糖尿病約占不到5%、雖確切病因未明，但與自體免疫有關，導致胰島素絕對性缺乏，需透過胰島素注射來補充，患者年齡層相對較輕。第二型糖尿病則占了所有糖尿病的90%以上，與年長、肥胖、體重過重、有家族史等有關。患者不一定會有多喝多尿多吃症狀，但會出現疲倦、手腳發麻、傷口不易癒合等症狀。其特點是人體自身能產生胰島素，但細胞無法作出反應，因此患者是相對缺乏、可透過口服藥物刺激體內胰島素的分泌。