親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

菲律賓火山噴發！首都火山灰封城，沈默43年的爆發危機

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

每年新增2.5萬糖尿病患者 併發症也不可小覷

2020-01-13 11:02聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

糖尿病位居國人十大死因之一。據衛福部2018年統計，糖尿病排名十大死因第五位，每年近萬人因糖尿病死亡；而據國民健康署統計，台灣糖尿病患者每年以2萬5000名的速度增加，其對健康的影響與引發的併發症不可小覷。

台大醫院雲林分院內科部主任、糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，台灣糖尿病患人口數已逾200萬，九成以上屬第二型糖尿病。

王治元說，第一型糖尿病約占不到5%、雖確切病因未明，但與自體免疫有關，導致胰島素絕對性缺乏，需透過胰島素注射來補充，患者年齡層相對較輕。第二型糖尿病則占了所有糖尿病的90%以上，與年長、肥胖、體重過重、有家族史等有關。患者不一定會有多喝多尿多吃症狀，但會出現疲倦、手腳發麻、傷口不易癒合等症狀。其特點是人體自身能產生胰島素，但細胞無法作出反應，因此患者是相對缺乏、可透過口服藥物刺激體內胰島素的分泌。

王治元說，在治療上，第二型糖尿病是胰島素無法發揮正常功能，所以可靠吃降血糖藥物來治療，不過仍得小心低血糖與體重增加情形。且糖尿病除了好發心衰竭外，也容易有蛋白尿、視網膜病變等共病，他建議患者在選擇藥物治療上，仍應與醫師討論後再決定。

糖尿病位居國人十大死因之一。台大醫院雲林分院內科部主任王治元表示，台灣糖尿病患9...
糖尿病位居國人十大死因之一。台大醫院雲林分院內科部主任王治元表示，台灣糖尿病患9成以上屬第二型糖尿病，現已有多種藥物可治療，建議患者在選擇藥物治療上，仍應與醫師討論後再決定。 報系資料照片
分享

糖尿病患者

延伸閱讀

用跑步讓自己更年輕！ 專家建議這樣做

心肌梗塞送醫 才知血糖失控惹禍

減重、防癌、防糖尿病…專家首推「這種飲食法」

糖尿病最怕吃出高血糖！飲食7要點別忘

中風不是老人的專利 有這5狀況都是高危險群

糖尿病患者眼前霧霧沒處理 嚴重可能致失明

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

菲律賓塔爾火山噴發！華航、長榮航班取消懶人包

2020-01-13 11:03

影／零下5度！玉山降13分鐘冰霰

2020-01-13 09:14

影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53

北市年節食品抽驗 3款花椒2項以上農藥超標

2020-01-13 12:12

冷氣團發威各地濕冷！傍晚前可追雪 明天低溫下探10度

2020-01-13 09:43

天氣轉冷心血管患者爆增 醫師：胸悶痛趕快就醫

2020-01-13 09:03

誰來資助認養 世展會將選擇權還給孩子

2020-01-13 00:16

少子化趨勢 認養國內孩子 至少等8個月

2020-01-13 00:16

高鐵大學生開學返校五折優惠列車 14日凌晨起開放購票

2020-01-13 11:36

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-13 08:34

三年首例 高雄女攤販染漢他病毒

2020-01-12 23:43

四班次結合美學車廂 台鐵郵輪式列車新風貌

2020-01-13 12:31

食材標示、容器衛生等 食藥署將稽查麵食餐飲業

2020-01-13 12:29

野生鼬獾現身玉山遊憩區 咬人遭逮驗出狂犬病

2020-01-13 12:19

菲律賓火山噴發長榮、華航多班取消 無台灣團受影響

2020-01-13 11:54

南橫天池通車首日 遊客歡呼「久違了！天池」

2020-01-13 11:50

大陸冷氣團來襲 雪霸369山莊以上今早飄了一場雪

2020-01-13 11:09

酒國英雄半百就失智 醫師籲及時治療

2020-01-13 09:59

吳德榮：今下半天轉乾冷 周五起天氣兩天一變

2020-01-13 08:34

清晨冬雷隆隆 鄭明典：對流旺盛導致

2020-01-13 07:48

優人物／禚宏順 電視圈優雅轉身 細嘗收藏況味

2020-01-13 00:42

左右肩不平 5招找回身體平衡

2020-01-13 00:27

選後避免衝突 親子間別挑釁

2020-01-13 00:14

健康你我他／爬山加浮潛 輕鬆維持體態

2020-01-13 00:11

健康名人堂／重大傷病 應與部分負擔脫鉤

2020-01-13 00:06

雙北嚴防流感 160萬劑疫苗提供施打

2020-01-12 23:56

生活美學／涼州游嚴行 老巷裡編織衣食夢

2020-01-12 23:51

選後放鬆迎春鼠 國美館辦年畫展

2020-01-12 20:12

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02

高雄首例漢他病毒出血熱 1檳榔攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17

冬季小朋友過敏性鼻炎 中醫教你2藥1灸調養

2020-01-12 12:56

美豬進口放不放？ 學者：不可迴避的問題

2020-01-12 12:48

美食拼盤／美國頂級冰淇淋 漢來海港獨家嘗鮮

2020-01-12 12:47

美食拼盤／黑麻油與雞頭米入菜 迸出新滋味

2020-01-12 12:45

好好吃／七年級夫妻檔的減壓料理

2020-01-12 12:44

美食拼盤／冬季吃煲仔菜 暖胃又暖心

2020-01-12 12:43

健康相談室／喝水就胖？調整體質因人而異

2020-01-12 12:39

保健看過來／感冒痊癒仍乾咳 鼻息肉作怪

2020-01-12 12:38
看更多

熱門文章

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

高雄首例漢他病毒出血熱 1檳榔攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17

逆天長腿又來了！超模凱亞「床照」大秀好身材

2020-01-12 15:18

唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作節奏被打亂 雙魚遇年長桃花

2020-01-13 07:46

影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53

影／不滿被獨留車上 沙皮狗狂按喇叭叫主人

2020-01-12 17:34

健保費改家戶總所得 蔡政府無法迴避的醫療改革

2020-01-12 14:07

吳德榮：今下半天轉乾冷 周五起天氣兩天一變

2020-01-13 08:34

木村光希拿下COACH代言 網友評「老氣」不給面子

2020-01-12 20:39

每日星座運勢／金牛靈感豐富創意多 適合獨立作業

2020-01-13 00:00

清晨冬雷隆隆 鄭明典：對流旺盛導致

2020-01-13 07:48

冷氣團發威各地濕冷！傍晚前可追雪 明天低溫下探10度

2020-01-13 09:43

【人生劇場】萬云／籌碼

2020-01-13 06:00

誰來資助認養 世展會將選擇權還給孩子

2020-01-13 00:16

【我見我思】巧爾／幸福的心境

2020-01-13 06:00

酒國英雄半百就失智 醫師籲及時治療

2020-01-13 09:59

天氣轉冷心血管患者爆增 醫師：胸悶痛趕快就醫

2020-01-13 09:03

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02

【新手父母】羽毛／擠乳哲學

2020-01-13 06:00

美食拼盤／美國頂級冰淇淋 漢來海港獨家嘗鮮

2020-01-12 12:47

少子化趨勢 認養國內孩子 至少等8個月

2020-01-13 00:16

菲律賓塔爾火山噴發！華航、長榮航班取消懶人包

2020-01-13 11:03

美豬進口放不放？ 學者：不可迴避的問題

2020-01-12 12:48

楓康超市日本青森蘋果祭 挑戰3,600萬業績

2020-01-12 16:51

雙北嚴防流感 160萬劑疫苗提供施打

2020-01-12 23:56

三年首例 高雄女攤販染漢他病毒

2020-01-12 23:43

影／零下5度！玉山降13分鐘冰霰

2020-01-13 09:14

2020最夯酒款！這幾支威士忌「獨獻台灣」 掀收藏風潮

2020-01-13 11:08

FPM把行李輸送帶搬進微風廣場 打造在台全新形象店

2020-01-12 13:16

冬季小朋友過敏性鼻炎 中醫教你2藥1灸調養

2020-01-12 12:56

大陸冷氣團來襲 雪霸369山莊以上今早飄了一場雪

2020-01-13 11:09

易烊千璽代言亞曼尼小紅管 最愛色號居然與林志玲同款

2020-01-12 19:25

南橫天池通車首日 遊客歡呼「久違了！天池」

2020-01-13 11:50

吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

2020-01-12 15:46

左右肩不平 5招找回身體平衡

2020-01-13 00:27

野生鼬獾現身玉山遊憩區 咬人遭逮驗出狂犬病

2020-01-13 12:19

每年新增2.5萬糖尿病患者 併發症也不可小覷

2020-01-13 11:02

健康相談室／喝水就胖？調整體質因人而異

2020-01-12 12:39

菲律賓火山噴發長榮、華航多班取消 無台灣團受影響

2020-01-13 11:54

導入百老匯規格 音樂劇「台灣有個好萊塢」的科技秘密

2020-01-12 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top