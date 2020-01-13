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影／台灣燈會主燈是光之樹 超萌老鼠提燈有三個祕密

2020-01-13 10:50聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

2020台灣燈會將於2月8日至23日於台中舉辦，主燈和小提燈今天首度曝光。交通部觀光局長周永暉說，主燈「森生守護－光之樹」結合在地元素，並串聯花博特色。小提燈「吉利鼠與美力鼠」則以今年生肖鼠為題，以老鼠娶親故事為發想，相當俏皮可愛。

交通部長林佳龍說，台灣燈會是世界有名的品牌，今年邁入第31年，希望讓它升級「2.0版本」。中央燈區破觀光局補助紀錄，超過1.5億，整體投入資源是歷年來最多。他說，主燈除融入地景環境，還有把永續、產業創新理念加入，另外不同於以往，光環境採外投光，同時導入城市美學，希望跟國際有更多交流跟對話。

台中市觀旅局局長林筱淇說，歷經十次以上籌備會議，市府全員投入，希望為台中創造觀光商機跟經濟產值。去年12月21日位於文心公園的副展區已開展，截至目前已經突破200萬參觀人次，相信隨著主燈的亮相，會吸引更多人湧進主燈區。

觀光局說，今年主展區在花博后里森林園區，以花博為「種子」，長成主燈「森生守護－光之樹」，由國際級藝術家林舜龍操刀。除融合地景還導入光影科技，打破主燈只能遠觀的距離感，民眾可在主燈下穿梭，像是在大自然般親和。同時重啟機械花「聆聽花開的聲音」，讓樹與花對話，創造全新話題。

林舜龍補充，去年台中花博非常成功，以這個基礎來累積能量，展示30年台灣燈會文化內涵。從天上掉下來一顆種子故事做為發想，蛻變成代表台灣精神的大神木。主燈充滿許多細節，代表368個鄉政市的花苞和代表2300萬人民的心型葉子。主燈上還有台中市鳥白耳畫眉和象徵圓滿的滿月，希望可以打造一個團結台灣人愛與和諧的主燈。

至於今年的小提燈，設計師林佳韋說有三大特色，包含利用雙面印刷設計，同張紙上有截然不同的角色，正面是鼠新郎，反面則是鼠新娘。二是小提燈的結構設計，將頸部和腰部設計成可轉動的關節，可以在提燈時上、下拉動，當提燈擺動時會彎腰鞠躬，相互拜年。最後小朋友可將手伸入小提燈內，當作手偶來玩，充分展現傳統文創特性的燈節喜慶活動。

2020台灣燈會主燈「森生守護－光之樹」。記者曹悅華／攝影
2020台灣燈會主燈「森生守護－光之樹」。記者曹悅華／攝影
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2020台灣燈會小提燈「吉利鼠與美力鼠」。記者曹悅華／攝影
2020台灣燈會小提燈「吉利鼠與美力鼠」。記者曹悅華／攝影
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台灣燈會花博

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