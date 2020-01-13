酒國英雄半百就失智 「酒空」新藥有效醫師籲及時治療

台灣許多人喝酒「喝到失智、失禁、腦袋壞損，人生從彩色變黑白再也回不去」，家人也遭殃，衛福部嘉南療養院成癮精神科主治醫師王紹丞，治療無數年輕酒癮者後有感而發，呼籲喝酒真的要小心，不要過量成癮。

而以前普遍認為酒癮沒藥醫，最近有新的藥物經過證實很有療效，有人反映吃一周就有效果。王紹丞呼籲喝酒喝到感覺異常，或者家人發現家屬有異常狀況，應該立即就醫。

王紹丞舉出活生生的例子，洪姓男子才60歲，到診時眼神渙散，靠女兒在旁照料，他歎息說，「早個幾年來接受酒癮治療，不到於落到失智、失禁」。

王紹丞說，病患住院治療3個月，訓練到生活可以自理了，家屬帶他出院，但也知道曾經那一位家庭支柱、頂天立地的男主人，已不再是那位優秀的汽車業務員，酒精性失智症造成他只能簡單對應，工作所需的判斷能力與執行能力都已經永遠的失去了。

王紹丞對這位酒癮患者印象深刻，尤其他在住院治療期間，竟爬到天花板上的鋼架並因此從天花板摔下來，問他為何要做如此脫序的行為，他傻笑著說：「我是小學生…要去打棒球」病患的失智情況很明顯，但他才60多歲。

王紹丞說，病患20多歲從事汽車業務員，為了業績早就是業界響噹噹的「酒」國英雄，長期泡在酒缸裡，酒癮發作只有加倍再「飲落去」，若是早個10年就醫，起碼工作能力還有，腦損不會嚴重到失智，然而，酒讓他撐起家也讓他提早失智，令人不勝唏噓。

美國食品藥物管理局（FDA）已核准Naltrexone「納曲酮」、Acamprosate「阿坎酸」及Disulfiram 「雙硫崙」等三種藥物對酒癮治療具療效。衛福部今年已准許37間醫療機構使用專案進口「納曲酮」 及「阿坎酸」兩項口服藥物，供酒精使用障礙症患者選擇。

王紹丞表示，協助戒酒癮用藥現在多了兩項新利器，患者反應也不錯，過去最令醫師擔憂的是病患的回診率，在只能使用Disulfiram 「雙硫崙」發泡戒酒錠時，「很多病人為了要再貪杯，乾脆停藥也不回診了」。

他說，今年多了兩種藥選擇，「10個個案中，有一半定期回診」，有人反映吃了一周有效果，「病患很開心的說，喝酒的量減少了，也比較能控制自己喝的量了」，因為有效也讓他們樂於回診、繼續治療下去。