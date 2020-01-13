冷氣團發威各地濕冷！傍晚前可追雪 明天低溫下探10度

天氣冷颼颼。中央氣象局說，大陸冷氣團發威，加上水氣充足，今晨合歡山、奇萊山白茫茫一片，玉山也有下冰霰，傍晚前3000公尺以上高山仍有望降雪。明天清晨低溫下探10度，民眾宜注意保暖。

氣象預報員林定宜說，今天清晨平地自動測站最低溫為新北富貴角11.7度，氣象局所屬測站最低溫為淡水的12.7度。合歡山、奇萊山因為達到0度以下低溫，加上水氣充足，今晨出現降雪，玉山則是在上午7時5分到18分下冰霰。

林定宜說，今晨除了出現降雪，陽明山上和淡水也有打雷，「冬天打雷比較少見」，與對流現象有關。

林定宜說，今起到周三都是大陸冷氣團影響的時間，要注意保暖。今天北部14到17度，中部12到22度，南部14到25度，東部15到20度。今入夜到明清晨是最冷的時刻，中部以北將出現輻射冷卻效應，低溫下探11到12度，沿海空曠地區有機會來到10度。

降雨部分，林定宜說，今天是濕冷的天氣型態，除了南部平地，其他各地都有降雨機率，其中，基隆北海岸有局部較大雨勢發生機率。到了明天水氣開始減少，僅北部和東半部有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

林定宜說，周三起冷氣團減弱，到周四兩天氣溫會逐漸回升，各地以多雲到晴天氣型態為主。北部和東部高溫回升到23到25度，中部和南部則有25到27度。降雨部分，僅北部山區與東半部留意局部短暫雨。