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影／零下5度…玉山7時降冰霰

2020-01-13 09:14聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今天大陸冷氣團持續影響且有水氣配合，合歡山飄雪成銀白世界，玉山也在清晨7時5分下冰霰，約下了13分鐘。

玉山在清晨7時氣溫降到零下5.2度。中央氣象局說，玉山7時5分下冰霰，7時18分停。平地的氣溫也低，今清晨中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，其他地區低溫15至17度，白天北台灣整天仍偏冷，高溫僅17至19度，其他高溫約22至24度。

天氣方面，今天清晨至傍晚中部以北及宜蘭降雨機率增、有短暫雨，基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，花東偶有局部短暫雨，南部雲量增多。

玉山在清晨7時5分下冰霰。圖／中央氣象局提供
玉山在清晨7時5分下冰霰。圖／中央氣象局提供
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玉山在清晨7時5分下冰霰。圖／中央氣象局提供
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玉山低溫高溫

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