天氣轉冷心血管患者爆增 醫師：胸悶痛趕快就醫

今天全省各地天氣轉冷，台南市70歲李姓婦人今天上午7點多因胸痛自行前住東門消防分隊求助，李服用隨身攜帶心臟病藥後疼桶解緩，由家人載送就醫。安南醫院今天統計，近一個月來，因心血管疾病到該院求診病患增加約三成。

安南醫院心血管中心暨心臟內科主治醫師陳韋廷說，天冷氣溫降低，心臟冠狀動脈阻塞患者應多加注意，如果出現胸悶、胸痛及冒冷汗等症狀，最好提高警覺，快到醫院就醫。

陳韋廷指出，心臟病是我國國民十大死因之一，冠狀動脈疾病就是其中最常見的一種，在台灣罹患此病的人數正逐年增加，更值得注意的是，連現在的年輕人都容易得到冠心病，也不能輕忽大意。

心臟冠狀動脈阻塞，又稱狹心症，陳韋廷表示，主要是心臟供應養分的冠狀動脈因長時間膽固醇累積，形成不規則粥塊脂肪，讓動脈硬化與堵塞，導致心肌缺氧壞死。好發於中老年人、有家族病史、抽菸、高血壓、高膽固醇、糖尿病、性格急躁、壓力過大及缺乏運動的人。

陳韋廷說，臨床表現為突然出現胸骨後或心前區絞痛，疼痛上達左肩、臂部及頸部，伴有惡心、頭暈、面色蒼白、煩躁心悸、呼吸短促、出冷汗、甚至暈厥等症狀。