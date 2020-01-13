吳德榮：今下半天轉乾冷 周五起天氣兩天一變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受入冬以來第三波大陸冷氣團影響，今天上半天濕冷，下半天轉乾冷，各地低溫13度左右。明起是空檔，周五另有一波冷空氣南下，且兩天一變、忽冷忽熱。

吳德榮說，這波冷空氣使北台灣的氣溫於昨天下午降至最低，氣象局降至14度，正好符合「大陸冷氣團」的標準，為入冬以來第三波。中南部的最低溫則大多發生在今晨。北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯，中部山區及花蓮山區亦有一些零星降雨。

他表示，今天受大陸冷氣團影響，要注意保暖，明晨氣溫仍低。明白天起至周四冷空氣逐漸減弱，天氣漸好轉，氣溫緩慢回升；迎風面雲量多，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；明晚、周三晨大台北東側平地也偶有零星短暫降雨的機率；桃園以南則皆為多雲時晴穩定的天氣。

吳德榮說，周五另一波冷空氣南下，北部及東半部有局部短暫雨的機率，氣溫下降，北台灣轉濕冷，其他地區受影響相對較小。周六白天起冷空氣漸減弱，天氣好轉。但下周日下午又有一小波冷空氣南下，北台灣再轉濕冷。等於是天氣兩天一變，忽冷忽熱。

中央氣象局說，今天大陸冷氣團持續影響，清晨中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，其他地區低溫15至17度，白天北台灣整天仍偏冷，高溫僅17至19度，其他高溫約22至24度。