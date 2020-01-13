影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，雪迷為之瘋狂，開心直播雪況。圖／臉書「合歡山玩雪團」范宏明提供 分享 facebook

受大陸冷氣團南下影響，昨天入夜後氣溫直線下滑，加上華南雲雨區巧妙搭配，合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，令雪迷為之瘋狂，開心直播雪況，交管單位則提醒上山追雪請加掛雪鏈車輛才可通行。

中央氣象局昨指出，受到大陸冷氣團南下影響，到周三清晨都是濕冷的天氣型態，周四氣溫才會有明顯回升，昨深夜起到今清晨水氣較多，3000公尺以上高山像是玉山和合歡山，有機會降雪；今天凌晨起果然斷續降下冰霰，之後轉成飄雪。

不少追雪迷衝著氣象預報，徹夜在合歡山等後，而昨午後起，氣溫一直保持零下，直至今凌晨有水氣進入，合歡山頭降下雨夾冰霰，清晨5時許漸轉為雪霰，上午6時許，合歡山頭猶如覆上白紗，雪白一片，小風口沿線邊坡雪深甚至達5公分。

臉書社團「合歡山玩雪團」不少團員開心直播合歡山的狀況，公路總局則公告進行管制，埔里工務段指出，台14甲線合歡山公路因今清晨降下雨(雪)夾冰霰，部分路面結冰，因此從24K鳶峰至41大禹嶺路段上午6時起限加掛雪鏈車輛通行。