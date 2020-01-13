親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

5成首投族槓父母！嗆草包投菜包 理解家人好難？

影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，雪迷為之瘋狂，...
合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，雪迷為之瘋狂，開心直播雪況。圖／臉書「合歡山玩雪團」范宏明提供
分享

受大陸冷氣團南下影響，昨天入夜後氣溫直線下滑，加上華南雲雨區巧妙搭配，合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，令雪迷為之瘋狂，開心直播雪況，交管單位則提醒上山追雪請加掛雪鏈車輛才可通行。

中央氣象局昨指出，受到大陸冷氣團南下影響，到周三清晨都是濕冷的天氣型態，周四氣溫才會有明顯回升，昨深夜起到今清晨水氣較多，3000公尺以上高山像是玉山和合歡山，有機會降雪；今天凌晨起果然斷續降下冰霰，之後轉成飄雪。

不少追雪迷衝著氣象預報，徹夜在合歡山等後，而昨午後起，氣溫一直保持零下，直至今凌晨有水氣進入，合歡山頭降下雨夾冰霰，清晨5時許漸轉為雪霰，上午6時許，合歡山頭猶如覆上白紗，雪白一片，小風口沿線邊坡雪深甚至達5公分。

臉書社團「合歡山玩雪團」不少團員開心直播合歡山的狀況，公路總局則公告進行管制，埔里工務段指出，台14甲線合歡山公路因今清晨降下雨(雪)夾冰霰，部分路面結冰，因此從24K鳶峰至41大禹嶺路段上午6時起限加掛雪鏈車輛通行。

仁愛警分局則表示，現場目前已實施交通管制，車輛加掛雪鏈才放行，之後則將視雪況機動調整管制區，或實施預警性封閉；想上山追雪應注意相關交通管制措施，可多利用公路總局省道即時交通資訊及收聽警廣路況廣播，且注意保暖

合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，雪迷為之瘋狂，...
合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，雪迷為之瘋狂，開心直播雪況。圖／臉書「合歡山玩雪團」范宏明提供
分享
合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，雪迷為之瘋狂，...
合歡山今凌晨接連降下雪霰，武嶺、小風口等地雪白一片，猶如披上白紗，雪迷為之瘋狂，開心直播雪況。圖／臉書「合歡山玩雪團」范宏明提供
分享
合歡山下雪了。圖/讀者提供
合歡山下雪了。圖/讀者提供
分享

合歡山冷氣團冰霰保暖降雪

延伸閱讀

影／惡劣！年輕人夜衝合歡山放煙火 山友痛批沒...

迎二○二○年第一道曙光！金色合歡山 浪漫阿里...

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

守護合歡山暗空公園 關燈觀星公約入夜戶外熄燈

國家機器告白正夯！他上合歡山示愛「雅婷看到了...

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

吳德榮：今下半天轉乾冷 周五起天氣兩天一變

2020-01-13 08:34

天氣轉冷心血管患者爆增 醫師：胸悶痛趕快就醫

2020-01-13 09:03

誰來資助認養 世展會將選擇權還給孩子

2020-01-13 00:16

少子化趨勢 認養國內孩子 至少等8個月

2020-01-13 00:16

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-13 08:34

三年首例 高雄女攤販染漢他病毒

2020-01-12 23:43

影／零下5度…玉山7時降冰霰

2020-01-13 09:14

清晨冬雷隆隆 鄭明典：對流旺盛導致

2020-01-13 07:48

優人物／禚宏順 電視圈優雅轉身 細嘗收藏況味

2020-01-13 00:42

左右肩不平 5招找回身體平衡

2020-01-13 00:27

選後避免衝突 親子間別挑釁

2020-01-13 00:14

健康你我他／爬山加浮潛 輕鬆維持體態

2020-01-13 00:11

健康名人堂／重大傷病 應與部分負擔脫鉤

2020-01-13 00:06

雙北嚴防流感 160萬劑疫苗提供施打

2020-01-12 23:56

生活美學／涼州游嚴行 老巷裡編織衣食夢

2020-01-12 23:51

選後放鬆迎春鼠 國美館辦年畫展

2020-01-12 20:12

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02

高雄首例漢他病毒出血熱 1檳榔攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17

冬季小朋友過敏性鼻炎 中醫教你2藥1灸調養

2020-01-12 12:56

美豬進口放不放？ 學者：不可迴避的問題

2020-01-12 12:48

美食拼盤／美國頂級冰淇淋 漢來海港獨家嘗鮮

2020-01-12 12:47

美食拼盤／黑麻油與雞頭米入菜 迸出新滋味

2020-01-12 12:45

好好吃／七年級夫妻檔的減壓料理

2020-01-12 12:44

美食拼盤／冬季吃煲仔菜 暖胃又暖心

2020-01-12 12:43

健康相談室／喝水就胖？調整體質因人而異

2020-01-12 12:39

保健看過來／感冒痊癒仍乾咳 鼻息肉作怪

2020-01-12 12:38

愛肝達人站／膽固醇高、過重引起的脂肪肝才可怕

2020-01-12 12:35

低溫特報！ 竹苗今明兩天好冷恐跌破10度

2020-01-12 12:11

美伊衝突升級 汽、柴油明起雙漲0.1元

2020-01-12 12:07

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 10:04

長照不推保險制活得下去？ 學者：長遠應參考健保經驗

2020-01-12 09:04

呼籲蔡英文正視氣候變遷 彭啟明：沒跟上國際腳步

2020-01-12 09:02

紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

2020-01-12 08:29

冷空氣南下 吳德榮：愈晚愈冷 北市最低溫12度

2020-01-12 07:23

健身靠「純咖啡因」產品增強精力？澳洲率先正式禁止銷售！

2020-01-10 12:09

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17
看更多

熱門文章

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

高雄首例漢他病毒出血熱 1檳榔攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 10:04

逆天長腿又來了！超模凱亞「床照」大秀好身材

2020-01-12 15:18

影／不滿被獨留車上 沙皮狗狂按喇叭叫主人

2020-01-12 17:34

健保費改家戶總所得 蔡政府無法迴避的醫療改革

2020-01-12 14:07

影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53

唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作節奏被打亂 雙魚遇年長桃花

2020-01-13 07:46

低溫特報！ 竹苗今明兩天好冷恐跌破10度

2020-01-12 12:11

每日星座運勢／金牛靈感豐富創意多 適合獨立作業

2020-01-13 00:00

木村光希拿下COACH代言 網友評「老氣」不給面子

2020-01-12 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top