清晨冬雷隆隆 鄭明典：對流旺盛導致

今天清晨台北雷聲隆隆。中央氣象局局副局長鄭明典説，打雷表示對流旺盛。

鄭明典在臉書發文指出，今天冬雷震震，早上6時前後的確有閃電訊號，持續約15分鐘。打雷表示對流旺盛，主要是有南方潮濕水氣流經北風之上，同時也有點受地形影響加強輻合導致。