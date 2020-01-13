親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

菲律賓塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

蔡英文勝選…美豬牛再叩關 AIT主席盼取得進展

清晨冬雷隆隆 鄭明典：對流旺盛導致

2020-01-13 07:48聯合報 記者雷光涵／即時報導

今天清晨台北雷聲隆隆。中央氣象局局副局長鄭明典説，打雷表示對流旺盛。

鄭明典在臉書發文指出，今天冬雷震震，早上6時前後的確有閃電訊號，持續約15分鐘。打雷表示對流旺盛，主要是有南方潮濕水氣流經北風之上，同時也有點受地形影響加強輻合導致。

氣象局說，今天至周三清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今天華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部及南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲；明天至周三清晨北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局副局長鄭明典説，打雷表示對流旺盛。圖／中央氣象局提供
中央氣象局副局長鄭明典説，打雷表示對流旺盛。圖／中央氣象局提供
分享

氣象局鄭明典冷氣團

延伸閱讀

西半部空汙持續嚴重！ 鄭明典說到周四才會明顯...

光芒萬丈！ 鄭明典秀出玉山北峰日出照

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度...

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健...

雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

誰來資助認養 世展會將選擇權還給孩子

2020-01-13 00:16

少子化趨勢 認養國內孩子 至少等8個月

2020-01-13 00:16

雙北嚴防流感 160萬劑疫苗提供施打

2020-01-12 23:56

三年首例 高雄女攤販染漢他病毒

2020-01-12 23:43

合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53

優人物／禚宏順 電視圈優雅轉身 細嘗收藏況味

2020-01-13 00:42

左右肩不平 5招找回身體平衡

2020-01-13 00:27

選後避免衝突 親子間別挑釁

2020-01-13 00:14

健康你我他／爬山加浮潛 輕鬆維持體態

2020-01-13 00:11

健康名人堂／重大傷病 應與部分負擔脫鉤

2020-01-13 00:06

生活美學／涼州游嚴行 老巷裡編織衣食夢

2020-01-12 23:51

選後放鬆迎春鼠 國美館辦年畫展

2020-01-12 20:12

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02

高雄首例漢他病毒出血熱 1檳榔攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17

冬季小朋友過敏性鼻炎 中醫教你2藥1灸調養

2020-01-12 12:56

美豬進口放不放？ 學者：不可迴避的問題

2020-01-12 12:48

美食拼盤／美國頂級冰淇淋 漢來海港獨家嘗鮮

2020-01-12 12:47

美食拼盤／黑麻油與雞頭米入菜 迸出新滋味

2020-01-12 12:45

好好吃／七年級夫妻檔的減壓料理

2020-01-12 12:44

美食拼盤／冬季吃煲仔菜 暖胃又暖心

2020-01-12 12:43

健康相談室／喝水就胖？調整體質因人而異

2020-01-12 12:39

保健看過來／感冒痊癒仍乾咳 鼻息肉作怪

2020-01-12 12:38

愛肝達人站／膽固醇高、過重引起的脂肪肝才可怕

2020-01-12 12:35

低溫特報！ 竹苗今明兩天好冷恐跌破10度

2020-01-12 12:11

美伊衝突升級 汽、柴油明起雙漲0.1元

2020-01-12 12:07

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 10:04

長照不推保險制活得下去？ 學者：長遠應參考健保經驗

2020-01-12 09:04

呼籲蔡英文正視氣候變遷 彭啟明：沒跟上國際腳步

2020-01-12 09:02

紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

2020-01-12 08:29

冷空氣南下 吳德榮：愈晚愈冷 北市最低溫12度

2020-01-12 07:23

健身靠「純咖啡因」產品增強精力？澳洲率先正式禁止銷售！

2020-01-10 12:09

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45

已死過一次！書法藝術家自創字體寫活第二人生

2019-09-18 11:00
看更多

熱門文章

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

高雄首例漢他病毒出血熱 1檳榔攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 10:04

影／不滿被獨留車上 沙皮狗狂按喇叭叫主人

2020-01-12 17:34

逆天長腿又來了！超模凱亞「床照」大秀好身材

2020-01-12 15:18

健保費改家戶總所得 蔡政府無法迴避的醫療改革

2020-01-12 14:07

低溫特報！ 竹苗今明兩天好冷恐跌破10度

2020-01-12 12:11

呼籲蔡英文正視氣候變遷 彭啟明：沒跟上國際腳步

2020-01-12 09:02

紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

2020-01-12 08:29

每日星座運勢／金牛靈感豐富創意多 適合獨立作業

2020-01-13 00:00

美伊衝突升級 汽、柴油明起雙漲0.1元

2020-01-12 12:07

木村光希拿下COACH代言 網友評「老氣」不給面子

2020-01-12 20:39

2020秋冬米蘭男裝周／謝霆鋒以代言人身份首登米蘭男裝周 逆天顏值比品牌新裝更吸睛

2020-01-12 12:18

長照不推保險制活得下去？ 學者：長遠應參考健保經驗

2020-01-12 09:04

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02

愛肝達人站／膽固醇高、過重引起的脂肪肝才可怕

2020-01-12 12:35

美豬進口放不放？ 學者：不可迴避的問題

2020-01-12 12:48

楓康超市日本青森蘋果祭 挑戰3,600萬業績

2020-01-12 16:51

亞洲首座YSL美妝加油站在A11！免費拍MV、夯爆唇膏補貨

2020-01-12 11:59

冬季小朋友過敏性鼻炎 中醫教你2藥1灸調養

2020-01-12 12:56

雙北嚴防流感 160萬劑疫苗提供施打

2020-01-12 23:56

美食拼盤／美國頂級冰淇淋 漢來海港獨家嘗鮮

2020-01-12 12:47

FPM把行李輸送帶搬進微風廣場 打造在台全新形象店

2020-01-12 13:16

三年首例 高雄女攤販染漢他病毒

2020-01-12 23:43

日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證才能讓民眾信服

2020-01-12 09:39

易烊千璽代言亞曼尼小紅管 最愛色號居然與林志玲同款

2020-01-12 19:25

吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

2020-01-12 15:46

健康相談室／喝水就胖？調整體質因人而異

2020-01-12 12:39

誰來資助認養 世展會將選擇權還給孩子

2020-01-13 00:16

少子化趨勢 認養國內孩子 至少等8個月

2020-01-13 00:16

左右肩不平 5招找回身體平衡

2020-01-13 00:27

導入百老匯規格 音樂劇「台灣有個好萊塢」的科技秘密

2020-01-12 16:32

好好吃／七年級夫妻檔的減壓料理

2020-01-12 12:44

台東地震規模3.5 最大震度3級

2020-01-12 16:59

比限量、也比美型 寶璣、海瑞溫斯頓齊推情人節腕表

2020-01-12 14:15

【人生劇場】萬云／籌碼

2020-01-13 06:00

【我見我思】巧爾／幸福的心境

2020-01-13 06:00

保健看過來／感冒痊癒仍乾咳 鼻息肉作怪

2020-01-12 12:38

紅金限量包裝顏值爆表！香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58超限定

2020-01-12 14:51

選後放鬆迎春鼠 國美館辦年畫展

2020-01-12 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top