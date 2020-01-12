選後放鬆迎春鼠 國美館辦年畫展

國美館即日起舉辦囍鼠迎春年畫特展，今年春節是鼠年，作品多呈現春鼠迎福、喜鼠迎福的創作意象。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 總統大選的濃濃煙硝味，直到11日夜終於散褪。台灣國立美術館12日舉辦2020庚子「囍鼠迎春－鼠年年畫特展」獲獎者頒獎典禮，國美館長林志明以新的一年期能帶來歡樂時光開場，選後希望民眾前來參觀鼠年年畫展，祈福來年「有『鼠』不盡的幸福和美滿生活」。

年畫是傳統春節除舊佈新迎接新年的應景裝飾，具有吉祥歡樂與祈福安宅的功能，評審代表鐘有輝說，從文建會開始即舉辦的「中華民國版印年畫徵選活動」，至今己第35屆。早年的年畫較粗糙，說白一點，可以算是庶民的年節應景喜氣版畫，但經過多年的的鼓勵與發展，已日益走向精緻而具收藏價值。

台灣年畫創作題材廣泛又多元、內容包羅萬象，但主要還是多以生肖為主。本次參與評審的作品262件，從中徵選出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選49件；另邀請委託創作2件。獲獎者仍以鼠年迎福的創作為多。

擔任訮審之一的畫家倪朝龍說，經過多年的推廣舉辦，年畫的創作技巧及創意特色更加精細與多元，要得到首獎及入選皆不同意，參賽的作者幾乎都是創作十年以上的老手。

今年的年畫獲得首選6名，包括楊紋瑜的「春囍」，以初三老鼠娶親的意象，及雙喜臨門的吉利，祝福鼠年行大運。另外，蔡宗翰的「福鼠臨門」，象徵財神、豐收、福祿、有餘等。林淑芬的「吉鼠到平安來」，呈現花栗鼠的令利討喜；張芯晨的「鼠歲豐登」則以卡通擬化化的設計，充滿艷彩童趣。囍鼠迎春年畫展即日起在國美館展至4月12日。

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