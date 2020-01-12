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大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞軍 戴資穎返球后差一步

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

喧鬧多時的總統和立委大選終於落幕，蔡英文獲得壓倒性勝利，落敗的陣營選民無法置信輸這麼多，恐怕陷入選後憂鬱。北市聯醫中興院區一般精神科主治醫師詹佳真表示，已陸續收到有「選後憂鬱」的求助訊息，建議「轉個念」盡量選擇做讓自己開心的事，以抽離選舉情緒。

詹佳真表示，會出現選後憂鬱主要是因為「自動反射想法」而將選舉結果與自身「未來可能陷於危險」、「權利會受損」而做連結，加上期待過大而出現失落、憂鬱、憤怒的情緒，覺得「天要塌下來」了。

因此，對於這樣「自動反射」的想法，詹佳真表示由於和過去的生活經驗有關，積習已久要轉變想法很難，因此建議可以把自己擔心的事情寫下來，並且多接受各方面的資訊來檢視自己的擔憂。

另外，詹佳真表示不論大選結果如何，都已無法改變，生活還是要回歸常態，因此「轉念」很重要。依據心理學中「相互抑制理論」，開心和沮喪是相對的情緒，若是一直想著沮喪的事情，則無法開心起來；然而做「讓自己開心」的事，則會抑制沮喪的情緒

詹佳真建議可透過兩種方式轉念，一種為「思考中斷」，放下現在正在沮喪、焦慮的事情，去運動、去戶外走走，轉移自己的注意力。另一種則可以透過書寫的方式，寫下「我喜歡什麼」、「做什麼可以讓我開心」、「我現在可以做什麼」，且這三種都必須是可以自己獨立完成的事，接著依照書寫的事項一步一步完成。

以上方法還無法改善，詹佳真表示尋求自己的信仰，將自己的擔心和害怕交託給自己信仰的神佛，也可作為緩解憂鬱情緒的最後手段。若是憂鬱的情緒延續太久，超過兩周睡不著，且出現焦慮、胸悶、心悸、莫名落淚以及提不起勁等症狀，嚴重影響生活功能或關係，詹佳真則建議仍需尋求精神科的幫助。

敗選的陣營選民恐怕陷入選後憂鬱。記者季相儒／攝影
敗選的陣營選民恐怕陷入選後憂鬱。記者季相儒／攝影
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憂鬱信仰

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