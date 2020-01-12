疾管署將派兩專家 赴武漢實地了解疫情

中國武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎病例已累計達41例，其中7人重症、1人死亡，目前估計此新型冠狀病毒之重症率大約為20%。衛生福利部疾病管制署今宣布已獲得中方同意，最快兩天內派兩名專家赴中實地了解。此外，疾管署將於在一周內將針對此新型病毒發展出快速核酸檢測工具，確診時間可望從1.5天縮短至四小時。

疾管署署長周志浩表示，針對台灣表達希望派員前往實地了解，中方昨晚已透過電話回覆同意接待。目前已確定會安排兩名專家前往實地了解，了解重點場域包括臨床及實驗室的醫療處置、流行病學調查方法。周志浩說，最快明後兩天就會出發，出訪專家回台將親自向社會大眾報告所聞。

副署長莊人祥表示，目前疾管署已取得中國所公布的新型冠狀病毒基因序列，未來兩天將合成一段核酸，並根據這段核酸發展「快速核酸檢測工具」，預計一周內完成快速檢測工具。傳統的檢測流程需要先花8小時做廣泛的冠狀病毒核酸檢測，驗出陽性之後，再花一天做基因定序，才能確診。未來若有快速核酸檢測工具，檢測時間可壓縮到4小時。

疾管署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行20航班，共檢疫2199名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗已排除，其餘8人症狀皆已改善或痊癒，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。醫療院所部分，目前共通報3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，但皆已於1月8日至9日間排除，因此國內目前並無中國武漢新型冠狀病毒確診個案。