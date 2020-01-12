健保費改家戶總所得 蔡政府無法迴避的醫療改革

選舉結果揭曉，蔡英文總統連任。關心醫療及健保的民間團體暨學者說，選舉大勝並不代表四年執政做得好，這次執政黨總統政見獨缺醫療健保部分，過去四年連2016年選舉時提出的眾多重要政見都還沒做到，包括健保保費以家戶總所得計，在安全準備金即將探底的現在，更加勢在必行。學者呼籲執政黨盡快提出具體時間表，才不枉負選民信任。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊指出，2016年蔡英文總統競選時提出但迄今未實現的政見包括：健保保費徵收依據家戶總所得、《醫療法》醫院治理改革相關修正案、《醫療事故預防及爭議處理法》。上述法案能改變醫糾中醫病雙輸的局面，並要求醫療財團法人落實醫護加薪條款、設立勞工董事、設立薪酬委員會，過去四年卻一拖再拖，每個會期都排不進優先法案，結果都未完成立法，下屆立委得全部都得重頭來過。

前衛生署署長、台灣病友聯盟理事長楊志良表示，這次選舉沒人談健保，是因為安全準備金還有錢，現在選完了，政府一定要面對的是健保財務馬上就會碰到大問題，除非政府選擇閉上眼睛、跟銀行借錢，否則健保收入面勢必要改革。

根據健保最新財務報告顯示，2019年11月底合計短絀318.24億元，安全準備金填補短絀後，安全準備餘額僅1791.16億元，折合3.28個月保險給付。

楊志良分析，台灣人口結構已接近倒三角形，健保又經歷補充保費降低、保費費率降低、平均眷口數調降等變化，就算基本工資調漲，財務仍面臨巨大壓力，所以每年都有4、500億逆差要靠安全準備金來補，但現在僅存的安全準備金，就快就要低於調整費率的門檻，不漲都不行。

過去楊志良擔任衛生署署長時獲時任總統馬英九支持，曾成功調漲保費。不過楊志良現表示，目前「調高費率」不可行，因為費率成長主要將由青壯年受僱族群承擔，勢必引起大反彈。他主張應推動「家戶總所得」，如此可望擴大費基，費率甚至有機會可以調降。

楊志良也建議政府應考慮調整部分負擔、藥費等制度的改革。他表示，「重大傷病」和「付費能力」應該要脫勾，因為重大傷病人數不斷擴大，範圍也不斷增加，目前是全面免部分負擔，但是付費能力強的人，應該要付重大傷病的部分負擔，免部分負擔的精神應落實在真正有需要的真正弱勢者身上。

再者，楊志良說，健保藥品給付範圍要有退場機制，首要就是針對「成藥」及「指示藥」等不需要處方箋的藥品，健保應予以剔除、不應再付。

劉淑瓊也認同楊志良，認為政府應盡快進行健保總體檢，並研議改革健保的保費收取方式、給付的範圍的進場退場機制。劉淑瓊呼籲執政黨選後要「補修學分」，趕快針對2016就提出卻迄今未做的政見，提出具體時間表，才不枉顧民眾的信任。