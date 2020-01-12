冬季小朋友過敏性鼻炎 中醫教你2藥1灸調養

每年秋冬季都會出現過敏性鼻炎的小朋友，如何用調養方式治療，台北市立聯合醫院忠孝院區中醫科醫師陳冠群表示，中醫認為過敏性鼻炎和肺脾腎三臟的虛弱有關，可服用「玉屏風散」強健脾胃、「桔梗元參湯」恢復肺氣的正常流動，也可透過「藥物灸」的方式來治療過敏性鼻炎；另外，過敏性鼻炎的小朋友平時應避免進食生冷的食物、飲品，以免寒涼食物進入身體後阻礙體內陽氣正常運行，加重過敏症狀。

陳冠群指出，過敏性鼻炎的小朋友通常白白嫩嫩，但大大的眼睛下卻有一圈黑青的眼圈，還被揉的紅紅的鼻頭、眼眶；雖然不是一種可怕、危險的疾病，但還是常常讓爸媽傷透腦筋，擔心孩子因為不舒服而哭鬧、沒有食慾，煩惱孩子上課沒辦法專心，甚至影響到成長發育。

過敏性鼻炎屬於中醫所謂鼻鼽的範疇，即鼻中流出清澈鼻涕之意；這樣的疾病和肺脾腎三臟的虛弱有關，三個臟腑和人體抵抗力的強弱最為相關，一旦脾肺腎虛弱不足，人體就容易受到外界的寒氣之邪所侵害，造成容易過敏、感冒的體質。

孩童因為身體稚嫩、臟腑未發育強健，就更容易受到寒氣影響，因此中醫門診時，常常透過處理脾肺腎三臟的不足來治療過敏性鼻炎的小朋友。

陳冠群說，脾胃功能和消化、吸收等最為相關，因此很多過敏性鼻炎的小孩也常有消化不好的問題；透過調理脾胃而常用於治療過敏性鼻炎的名方代表為「玉屏風散」，方中有防風、黃耆、白朮等三味藥物，能夠強健脾胃而鞏固身體的防禦功能，對於容易感冒，脾胃虛弱，容易腹瀉腹脹的小朋友尤其合適。

鼻子在中醫與肺的關係則最為密切，針對肺氣運行不暢導致的鼻塞鼻涕，清代乾隆御醫黃元御有一方「桔梗元參湯」，可以清除身體裡塞住的廢物，恢復肺氣的正常流動，可與玉屏風散互補服用。

陳冠群表示，除服用藥物外，中醫也可透過「藥物灸」的方式來治療過敏性鼻炎；藥物灸也就是俗稱的穴位敷貼，是將溫熱性質的藥物黏貼在特定部位上滲透經絡中，達到補益正氣，預防寒邪侵擾的目的。