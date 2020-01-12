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低溫特報！ 竹苗今明兩天好冷恐跌破10度

2020-01-12 12:11聯合報 記者吳姿賢／即時報導

中央氣象局發布低溫特報，今、明兩天受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部氣溫偏低。今晚至明天上午，新竹縣、苗栗縣等局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象局說，今天東北季風增強影響，北部及宜蘭明顯轉涼，高溫僅17、18度，其他地區高溫約20至23度，入夜後中部以北及宜蘭低溫13至15度，其他地區低溫16至18度，多加件衣服注意保暖。

中央氣象局發布低溫特報。本報資料照片
中央氣象局發布低溫特報。本報資料照片
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中央氣象局發布低溫特報。圖／氣象局提供
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氣象局高溫

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