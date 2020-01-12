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冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 10:04聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局說，今天大陸冷氣團南下，預計影響到周三，在冷空氣夾雜水氣的情況下，新竹、苗栗低溫下探10度，今、明兩天3000公尺以上高山有希望降雪。

氣象預報員陳伊秀說，受到大陸冷氣團南下影響，到周三清晨都是濕冷的天氣型態，周四氣溫才會有明顯回升。今天深夜到明天清晨水氣較多，3000公尺以上高山像是玉山和合歡山，有機會降雪。

陳伊秀說，今天北部、東半部雲量持續增多，宜留意局部短暫雨，入夜後到明天白天，中部地區也會出現局部短暫雨，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

氣溫方面，陳伊秀說，今天北台灣高溫比昨天降了八度，北部高溫17到18度，中南部也有四度的降幅，中部白天僅22度，南部24到25度。

陳伊秀說，今天愈晚愈冷，今天入夜後，中部以北14度15度，新竹和苗栗甚至更低，只13度低溫。到了明天清晨，嘉義以北和東北部低溫下探12到14度，竹苗空曠地區則有11度的可能，其他地區也只有15到17度。

陳伊秀說，這波冷空氣最冷的時間點在周二清晨，預估中部以北低溫下探12到14度，竹苗地區則有機會來到10度，冷的範圍也從局部變成全面性。不過周二開始水氣會減少，僅東半部及北部山區留意局部短暫雨。

陳伊秀說，周三白天開始冷氣團減弱，周四氣溫明顯回升。不過要留意的是，周五又有新一波東北季風南下，預計影響到周六。屆時迎風面北部和東半部將有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，早晚偏涼，中部以北低溫下探13到14度。

中央氣象局說，受到冷氣團南下影響，低溫有機會下探10度。本報資料照片
中央氣象局說，受到冷氣團南下影響，低溫有機會下探10度。本報資料照片
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冷氣團低溫新竹

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