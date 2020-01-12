長照不推保險制活得下去？ 學者：長遠應參考健保經驗

台灣人口急速老化。據衛福部統計，2018年3月底台灣老年人口比率超過14％，正式成為「高齡社會」，預計2026年會與日韓及歐洲部分國家同列為「超高齡社會」。有鑑於此，「長期照顧服務法」在2015年5月5日於立法院三讀通過，長照十年計畫（長照2.0）更自2017年起實施，由原規劃的保險制改為稅收制，長照基金來源包含遺贈稅、菸稅、房地合一稅、菸捐、政府預算撥充等。

但依照衛福部最新「長照服務發展基金收支報告」顯示，我國失能人口在2026年超過百萬，2027年時，現有的長照基金難以支應長照制度，恐面臨破產。也引發外界議論，長照不推保險制活得下去嗎？有學者表示，長照目前的服務量仍不高，經費短期內看似夠用，但未來照護需求一定上升，為求長遠發展，仍建議保險制並可參考健保經驗；但也有學者認為，長照目前稅收仍算穩定，真要討論制度，應留待選後討論。

前照護司長、台大護理系兼任副教授鄧素文表示，台灣已是高齡社會，每個家庭中都有長輩，疾病、失能、失智免不了。她認為現在的服務量並不高、執行率低，預算看似充裕，是因為有些長輩不符補助條件、或仍是由家人照顧， 但未來長照相關需求只會越來越大，且照服員等專業人員的不足就會顯現。

鄧素文說，目前長照基金來源是靠菸稅或政府預算等，但政府各類補貼大，仍會用在刀口上，如果稅源沒有增加，經費早晚用罄。相較之下，台灣目前的健保經驗相對可靠，長照若採保險制，雖增加民眾負擔，但可確保基金穩定，政府、雇主、民眾負擔比例可再討論、需尋求社會共識外，也落實使用者付費概念。此外，補助時應設訂出更好的排富機制，中低收入者則由政府支付，讓照顧真正落實。

家總常務理事、文大社福系教授陳正芬表示，衛福部長陳時中日前在立院報告時曾表示，目前長照稅收穩定，應至少五年無虞，而這也是蔡英文總統的政見之一。